Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της
Δεν είναι πρόβλημα να δουλέψεις με έναν πρώην σύντροφό σου, εξήγησε ο ηθοποιός
Για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ μετά τον χωρισμό τους ρωτήθηκε ο Πέτρος Λαγούτης, με εκείνον να εξηγεί πως δεν θα απέρριπτε αυτή την ιδέα. Ο ηθοποιός διευκρίνισε πως και με τη Μυρτώ Αλικάκη είχαν συνυπάρξει επαγγελματικά, παρά το διαζύγιό τους. Ωστόσο, για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να εχει περάσει καιρός και να έχουν βρει την ηρεμία οι άλλοτε σύντροφοι.
«Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ναι, θα μπορούσαμε να παίξουμε ξανά μαζί. Όπως και με τη Μυρτώ (Αλικάκη) – παίξαμε σε σίριαλ μαζί, αλλά και στο θέατρο, στην παράσταση Τέλειοι ξένοι. Όταν έχεις χωρίσει με τη σύντροφό σου και έχει περάσει ένα διάστημα, κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν. Οπότε πιστεύω πως δεν είναι πρόβλημα να δουλέψεις με έναν πρώην σύντροφό σου», σχολίασε σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!
Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να μοιραστεί τους λόγους πίσω από την απόφασή τους να χωρίσουν. «Δεν είμαστε μαζί, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσω περισσότερο», ξεκαθάρισε.
Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη‑Φεντόρουφ γνωρίστηκαν το 2022 στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Παγιδευμένοι», στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν. Αν και τον πρώτο καιρό θέλησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στη συνέχεια ακολούθησαν κοινές εμφανίσεις του πρώην ζευγαριού.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
