Ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ
GALA
Πέτρος Λαγούτης Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ Χωρισμός

Ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

Έγινε με πολλή κατανόηση και αγάπη, σχολίασε ο ηθοποιός

Ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ επιβεβαίωσε ο Πέτρος Λαγούτης, τονίζοντας ότι το τέλος της σχέσης τους ήρθε σε καλό κλίμα.

Το τελευταίο διάστημα, κυκλοφορούσαν φήμες που ήθελαν τους δύο ηθοποιούς να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, με τον Πέτρο Λαγούτη να επιβεβαιώνει τα σχετικά δημοσιεύματα, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Συγκεκριμένα, ο ίδιος δήλωσε ότι είναι καλά στην προσωπική του ζωή και πρόσθεσε ότι ο χωρισμός του με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ έγινε με αγάπη και κατανόηση. Όπως είπε ο ηθοποιός: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg7stwc9v4y1)

Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ ήρθαν πιο κοντά το 2022, στα γυρίσματα της σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», όπου εμφανίζονταν ως «Ανδρέας» και «Άννα». Αρχικά επέλεξαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως το 2023 ήρθε η επιβεβαίωση, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί σε πορείες στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ
Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης