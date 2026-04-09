Κόνι Μεταξά: Δεν κάνω σεξ, μου αρέσει να είμαι μόνη μου
GALA
Κόνι Μεταξά Σεξ Μάριος Καπότσης

Κόνι Μεταξά: Δεν κάνω σεξ, μου αρέσει να είμαι μόνη μου

Δεν θέλω οικογένεια και παιδιά, ανέφερε, μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια

Κόνι Μεταξά: Δεν κάνω σεξ, μου αρέσει να είμαι μόνη μου
134 ΣΧΟΛΙΑ
Μόνη στην προσωπική της ζωή ξεκαθάρισε πως είναι αυτή την περίοδο η Κόνι Μεταξά, τονίζοντας παράλληλα πως απέχει από το σεξ. Η τραγουδίστρια χώρισε πριν από περίπου έναν χρόνο από τον Μάριο Καπότση και σε συνέντευξή της σε διαδικτυακή εκπομπή εξήγησε πως δεν είναι εύκολο να βρει έναν νέο σύντροφο. Οι απαιτήσεις στην ηλικία που βρίσκεται, επισήμανε, είναι πολύ συγκεκριμένες.  

Η Κόνι Μεταξά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Θέλει λάδι» του Κωνσταντίνου Βασάλου στο Youtube και ανέφερε σχετικά με τα προσωπικά της: «Μετά τα τριάντα έχεις πολύ συγκεκριμένα στάνταρ. Εγώ για να ξαναβρώ γκ...νο… Δεν θέλω οικογένεια και παιδιά. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Δεν κάνω σεξ. Ισχύει ότι ένας έρωτας περνάει με ένα φλερτ. Συνήθως αν χωρίσω και έχω ένα φλερτ, ξεχνάω την προηγούμενη σχέση. Αλλά είμαι και Υδροχόος. Δεν έχω ξαναγυρίσει ποτέ σε πρώην. Πάντα βοηθάει να τον σβήνεις στα social media. Βοηθάει ρε παιδί μου. Βλέπεις μια εικόνα, δεν σε αφήνει να το ξεπεράσεις».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της

ΘΕΛΕΙ ΛΑΔΙ | ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΠΡΩΗΝ | ΜΕ ΤΗΝ KONNIE METAXA 🔥

Μιλώντας για το διαζύγιό της, εκμυστηρεύτηκε πως πήρε δέκα κιλά εξαιτίας του άγχους που της προκάλεσε η έκταση που πήρε στα μέσα: «Μετά τον χωρισμό μου πήρα δέκα κιλά. Από το άγχος και το στρες, με όλο αυτόν τον πανικό στα social media, όταν σταμάτησε να είναι προσωπικό. Δεν ήταν σχέση, ήταν γάμος (για να το διαφυλάξω). Σίγουρα ένα glow up βοηθάει (να ξεπεράσεις μια σχέση). Στην πραγματικότητα ξεκινάει από μέσα μας και δεν μπορείς να το ελέγξεις, θα έρθει όταν είναι να έρθει από μόνο του. Δεν είναι τρόπος να ξεπεράσεις τον άλλον. Δεν είναι στο χέρι σου να κάνεις glow up, έρχεται από μέσα σου και ξεκινάει από τα συναισθήματα».

Περιγράφοντας πώς βιώνει έναν χωρισμό η Κόνι Μεταξά σημείωσε πως ανήκει στην κατηγορία ανθρώπων που τον πρώτο καιρό εστιάζουν στις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν με τον εκάστοτε σύντροφό τους. Παρόλα αυτά, έχει και μία εκδικητική διάθεση.

Συγκεκριμένα, επισήμανε: «Δεν δουλεύει να εστιάζεις στα αρνητικά του άλλου. Με το που χωρίζεις σκέφτεσαι μόνο τα θετικά. Με το που φεύγεις σκέφτεσαι τις όμορφες στιγμές, το ''ρομαντικοποιούμε''.Για να τα βρούμε με τον εαυτό μας ξεκινάει από το μέσα μας, έτσι; Για να φτιάξουμε το μέσα μας πρώτα, πρέπει να συγκεντρωθούμε σε όλα τα άλλα γύρω μας. Δηλαδή, κόβεις ό,τι σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα. Είτε αυτό είναι φαγητό, είτε αυτό είναι συνήθεια, είτε αυτό είναι ποτό, είτε αυτό είναι φίλοι, είτε αυτό είναι η μάνα σου που στα πρήζει, είτε αυτό είναι η αδερφή σου που στα πρήζει. Ό,τι γύρω σου σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα, το κόβεις. Όχι το κόβεις, απλά παίρνεις μία απόσταση από αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι λίγο εκδικητική. Δεν έχω κάνει κάτι χοντρό. Υπάρχουν διαφορετικά είδη εκδίκησης».
134 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

