Σε κλάματα ξέσπασε η Μαντίσα Τσότα στο Survivor: Στην Ελλάδα είχα μόνο τη μητέρα μου, την αδερφή μου και τον πατριό μου
Περνάγαμε μεταξύ μας οικογενειακά το Πάσχα, είπε συναισθηματικά φορτισμένη η παίκτρια των «Αθηναίων» πριν τον αγώνα επάθλου

Σε κλάματα ξέσπασε η Μαντίσα Τσότα πριν την έναρξη του αγώνα στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor. Το έπαθλο περιλάμβανε πασχαλινό φαγητό, φωτογραφίες και ευχές από αγαπημένα πρόσωπα των συμμετεχόντων.  Η παίκτρια από την ομάδα των «Αθηναίων» εξήγησε ότι οι συγγενείς της βρίσκονται στην Αλβανία, οπότε γιορτάζει το Πάσχα μόνο με τη μητέρα της, τον πατριό της και την αδερφή της που ζουν και εκείνοι στην Ελλάδα. 

Η Μαντίσα Τσότα ρωτήθηκε από τον Γιώργο Λιανό για αναμνήσεις που έχει από τον εορτασμό του Πάσχα με την οικογένειά της, με την ίδια να απαντά φορτισμένη συναισθηματικά: «Εγώ δυστυχώς δεν έχω καν συγγενείς εδώ. Είναι στην Αλβανία. Στην Ελλάδα είχα μόνο τη μητέρα μου, την αδερφή μου και τον πατριό μου. Κάναμε μεταξύ μας οικογενειακά και πηγαίναμε και σε φίλους. Τώρα με τον σύντροφο της αδερφής μου πάμε συνήθως σπίτι του, τα ψήνουν όλα».

Στη συνέχεια, η παίκτρια θυμήθηκε μία χρονιά που πέρασε το Πάσχα στο νοσοκομείο μαζί με τη μητέρα της. «Μόνο μία χρονιά δεν κάναμε όλοι μαζί, το 2014, γιατί είχα ένα θέμα υγείας και το έκανα με τη μητέρα μου στο νοσοκομείο. Παρ’ όλα αυτά, κάθε Πάσχα, είτε ήμουν φοιτήτρια είτε όπου ήμουν, στο χωριό μου στην Ακράτα κάναμε όλοι μαζί», περιέγραψε.

Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια των ματσαρισμάτων, η Μαντίσα απομακρύνθηκε από τους συμπαίκτες της και άρχισε να κλαίει, έχοντας φορτιστεί συναισθηματικά.

