Αμάντα Μανωλάκου: Αντιμετώπισα τη σκλήρυνση κατά πλάκας με φόβο, δεν μπορούσα όμως να «πέσω»
GALA
Αμάντα Μανωλάκου Σκλήρυνση κατά πλάκας

Αμάντα Μανωλάκου: Αντιμετώπισα τη σκλήρυνση κατά πλάκας με φόβο, δεν μπορούσα όμως να «πέσω»

Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο, πρέπει να είσαι καλά, σημείωσε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks

Αμάντα Μανωλάκου: Αντιμετώπισα τη σκλήρυνση κατά πλάκας με φόβο, δεν μπορούσα όμως να «πέσω»
Τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας, που ήρθε μετά τη γέννηση του γιου της, περιέγραψε η Αμάντα Μανωλάκου. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks εξήγησε ότι, αν και ένιωσε φόβο, αισθάνθηκε ότι έπρεπε να προστατεύσει την ψυχολογία της, αφού όφειλε να φροντίσει και τον γιο της. 

«Τη σκλήρυνση κατά πλάκας την απέκτησα μετά τον Σέργιο. Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο, πρέπει να είσαι καλά. Αντιμετώπισα τη σκλήρυνση με φόβο για μένα, αλλά είπα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσω, να κάνω αυτά που μου λένε οι γιατροί, δεν μπορούσα να πέσω, και επίσης να μπορώ να τρέχω και να κυνηγάω τον γιο μου», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 8 Απριλίου.

Δείτε το βίντεο


Στη συνέχεια, αναφερόμενη στο σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά και σε άλλα ιατρικά θέματα που αντιμετώπισε ο σύζυγός της, η Αμάντα Μανωλάκου σημείωσε: «Ο σύζυγός μου είχε πάθει έμφραγμα. Μια παθαίνω κάτι εγώ, μια εκείνος, μετά και οι δυο μαζί. Πρόσφατα έκανε ένα χειρουργείο στο πόδι του, προγραμματισμένο, και μετά από πέντε μέρες έσπασα εγώ το χέρι μου. Αν το καλοσκεφτείς, είναι λίγο τραγελαφικό».

Μεταξύ άλλων, περιέγραψε πώς βιώνει τη μητρότητα. Ο γιος της, επισήμανε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, της προσφέρει συναισθηματική πληρότητα. «Είμαι full time μαμά. Το να είσαι μαμά είναι δύσκολο, αλλά παράλληλα υπέροχο. Στο τέλος της ημέρας, ξαπλώνεις να κοιμηθείς και σκέφτεσαι το υπέροχο πλάσμα που κοιμάται στο κρεβάτι του ή δίπλα σου, και νιώθεις πλήρης. Εγώ προσωπικά, νιώθω 100% πλήρης», ανέφερε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

