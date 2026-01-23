Αμάντα Μανωλάκου για τη σκλήρυνση κατά πλάκας: Από τη στιγμή που επιβίωσα στο πρώτο άκουσμα, είπα ότι δεν θα με ρίξει ξανά 
Αμάντα Μανωλάκου Σκλήρυνση κατά πλάκας

Αμάντα Μανωλάκου για τη σκλήρυνση κατά πλάκας: Από τη στιγμή που επιβίωσα στο πρώτο άκουσμα, είπα ότι δεν θα με ρίξει ξανά 

Δεν θα με «φάει» αυτή, εγώ θα τη «φάω», δήλωσε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks

Αμάντα Μανωλάκου για τη σκλήρυνση κατά πλάκας: Από τη στιγμή που επιβίωσα στο πρώτο άκουσμα, είπα ότι δεν θα με ρίξει ξανά 
Τα συναισθήματα που της προκαλεί η διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας μοιράστηκε η Αμάντα Μανωλάκου. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δήλωσε πως αν και τη φοβίζει το πρόβλημα της υγείας της, προσπαθεί να μην αποθαρρύνεται. Από τη στιγμή που διαγνώστηκε με τη συγκεκριμένη πάθηση, ορκίστηκε στον εαυτό της να μην πτοηθεί, αλλά να πορευτεί με αισιοδοξία.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η Αμάντα Μανωλάκου σημείωσε: «Εμένα η σκλήρυνση κατά πλάκας με τρομάζει, τρελαίνομαι. Δεν θα με φάει όμως αυτή, εγώ θα τη φάω. Από τη στιγμή που επιβίωσα στο πρώτο άκουσμα και κατάφερα να σηκωθώ μετά από αυτό που πέρασα τουλάχιστον τις πρώτες μέρες που το έμαθα, είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με ξαναρίξει με τίποτα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να μην μπορώ να τρέξω με τον γιο μου. Όταν είσαι γονιός, δεν έχεις δικαίωμα να λυγίσεις».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της

Στην ίδια συνέντευξη, η Αμάντα Μανωλάκου αναφέρθηκε στην περιπέτεια της υγείας του συζύγου της. Η ίδια εξομολογήθηκε πως, όταν εκείνος έπαθε έμφραγμα, ένιωσε ότι η ζωή της καταστρεφόταν. «Ο Νίκος, ο άντρας μου, είχε πάθει έμφραγμα. Ένιωσα ότι καταστρέφεται η ζωή μου σε ένα δευτερόλεπτο. Ήμουν στο γύρισμα του My Style Rocks και έφυγα μέσα στη νύχτα να πάω στο νοσοκομείο, εκείνος πήγε μόνος του οδηγώντας και έχοντας πάθει ένα μεγάλο έμφραγμα», μοιράστηκε.

Θυμούμενη εκείνες τις μέρες, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks περιέγραψε: «Πήγα εκεί, γύρισα τα ξημερώματα και αυτό που έκανα από εκεί και πέρα ήταν, να πηγαίνω στο νοσοκομείο στον Νίκο, να γυρνάω το βράδυ, να κοιμίζω το παιδί, και να ξαναπηγαίνω στον Νίκο για να μη καταλάβει κάτι ο μικρός».

