Ελισάβετ Σπανού για Ιωάννα Τούνη: Ας το σταματήσει αυτό με τις δημοσιεύσεις και να πάρει λίγο άδεια απ’ τη δουλειά της, λεφτά έχει





Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια επισήμανε πως αντιλαμβάνεται πως οι άντρες που κρίθηκαν ένοχοι για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη είναι ισχυρά ονόματα από τον χώρο της νύχτας και γι' αυτό δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματά τους, κάτι που θεωρεί λάθος: « Είναι ξεκάθαρη η παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχουν κάποιοι τύποι που έχουν μία δύναμη, προστατεύονται για χ λόγους και για χ λόγους δεν έχουμε μάθει τα ονόματά τους. Αυτό δεν συμβαίνει κάθε μέρα;», ανέφερε.



Παρόλα αυτά, τόνισε πως το καλύτερο για την influencer αυτή τη στιγμή θα ήταν να πάρει άδεια από τη δουλειά της για να ηρεμήσει και να σταματήσει της αναρτήσεις: « Εννοείται ότι είμαστε με τις γυναίκες, είμαστε μαζί της σε όλο αυτό. Από την άλλη, τελείως πρακτικά και κυνικά θα το πω. Αν δούλευε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, με τόση πίεση που έχει υποστεί, θα έπαιρνε άδεια. Ας πάρει λίγο άδεια απ’ τη δουλειά της. Ας το σταματήσει λίγο με τις δημοσιεύσεις. Να ησυχάσει κι η ίδια. Όλοι θα έπαιρναν άδεια να πάνε να ξεκουραστούν. Ας κλείσει το μαγαζί, λεφτά έχει », σημείωσε.



Η Ιωάννα Τούνη συνελήφθη την Κυριακή 5 Απριλίου, μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον άνδρα που απεικονίζεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στα social media μαζί με το όνομά του, ο οποίος είναι ένα από τα πρόσωπα που καταδικάστηκε για την υπόθεση revenge porn.



Με αφορμή το βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη για τη σύλληψή της, η Ελισάβετ Σπανού σχολίασε πως θα ήταν καλό να σταματήσει τις δημοσιεύσεις στα social media και να πάρει άδεια από τη δουλειά της για να ηρεμήσει, καθώς έχει τα χρήματα και μπορεί να το κάνει.Η τραγουδίστρια, την Τρίτη 7 Απριλίου, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» επισήμανε πως υποστηρίζει την influencer σε όλη αυτή την περιπέτεια με την υπόθεση revenge porn, ωστόσο διαφωνεί με την έκταση που έχει πάρει το θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αναρωτιέται εάν είναι κάτι που πρέπει να βλέπει ο κόσμος και αν είναι σωστό πρότυπο για τα νέα παιδιά.Η Ελισάβετ Σπανού είπε αρχικά: «Η κατάσταση έχει πολλές αναγνώσεις. Η μία είναι η κοινωνική, που λέμε ότι όντως αυτή η γυναίκα δικαιώθηκε στο δικαστήριο, αλλά κοινωνικά, πρακτικά, δεν φαίνεται να έχει δικαιωθεί, και αυτό το αποδεικνύουν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά για μένα υπάρχει και μία άλλη ανάγνωση, που είναι η ουσία. Το κατά πόσο τελικά όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε σαν σίριαλ εδώ και μήνες είναι ένα πρότυπο για τα παιδιά μας, αν είναι ένα πράγμα που πρέπει να το βλέπουμε, αν είναι ένα πράγμα που πρέπει να το επικροτούμε. Δηλαδή, εγώ έχω μπερδευτεί».