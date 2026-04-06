Ιωάννα Τούνη: Έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου της δικηγόρου των ενόχων για το revenge porn
Ιωάννα Τούνη: Έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου της δικηγόρου των ενόχων για το revenge porn
Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά από μήνυση που δέχτηκε η influencer από τον άντρα που κρίθηκε ένοχος και έδειξε δημόσια το πρόσωπό του
Το τζάμι του αυτοκινήτου της δικηγόρου των ενόχων για το revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη, έσπασαν άγνωστοι.
Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 6 Απριλίου από το «Πρωινό» με τη δικηγόρο Σωτηρία Πανουσάκη των δύο αντρών, που κρίθηκαν ένοχοι για κακούργημα, να εξηγεί τι ακριβώς συνέβη. Σημειώνεται, ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη της influencer, επειδή ανέβασε τη φωτογραφία του ενός άντρα που καταδικάστηκε για την υπόθεση, όταν τον είδε να διασκεδάζει σε διπλανή παρέα από εκείνη σε νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης. Η ίδια ζήτησε από την επιχείρηση να τον απομακρύνει από τον χώρο, ωστόσο το αίτημά της δεν έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να αποχωρεί εκείνη.
Όπως είπε αρχικά η δικηγόρος για τη ζημιά στο όχημά της: «Ξεκίνησα πρωί πρωί γιατί έπρεπε να είμαι στα δικαστήρια. Ήμουν στις 8 παρά δέκα έξω από το αυτοκίνητό μου και το βρήκα σε αυτήν την κατάσταση. Δεν υπήρχε πέτρα μέσα στο αυτοκίνητο. Γνώριζαν στη γειτονιά ότι ήταν το δικό μου αυτοκίνητο. Υπήρχαν τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα από τη μία πλευρά και άλλα δέκα από την άλλη που ήταν ανέγγιχτα. Δεν μου πήραν τίποτα από μέσα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δέχομαι υβριστικά μηνύματα καθημερινά. Εγώ θέλω ένα πράγμα να πω, ότι όλη αυτή η ρητορική μίσους πρέπει να σταματήσει. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πόλη. Η κυρία Τούνη τον έχει συναντήσει ένα εκατομμύριο φορές στα εννέα αυτά χρόνια. Από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν συναντηθεί εκατοντάδες φορές, στο ίδιο πεζοδρόμιο, στο γυμναστήριο, απέναντι από το γυμναστήριο. Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι μικρή».
Σχετικά με το περιστατικό στο νυχτερινό κέντρο, η κυρία Πανουσάκη εξήγησε για την απόφαση του πελάτη της να μην φύγει από το μαγαζί: «Ο πελάτης μου δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της στο μαγαζί, παρά μόνο όταν ήρθαν άνθρωποι από το κατάστημα να του πουν ότι ενοχλείται από την παρουσία του εκεί. Θεώρησε ότι αυτό είναι άκρως προσβλητικό. Δεν υπήρχε λόγος να μεταφερθεί στους ιδιοκτήτες του καταστήματος ότι είναι ο κύριος που έχει καταδικαστεί. Του είπαν "είσαι καταδικασμένος, φύγε από το μαγαζί". Είπε, εγώ δεν ενοχλούμαι με την παρουσία της, δεν την ενοχλώ και δεν θα φύγω».
Την Τετάρτη, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ενόχους τους δύο κατηγορούμενους για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο κατηγορούμενο τριών ετών με αναστολή, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.
Το Σάββατο, η influencer βρέθηκε στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με τον άντρα που τραβούσε το βίντεο, δημοσιεύοντας τα στοιχεία του στο Instagram, γεγονός που οδήγησε λίγες ώρες αργότερα στη σύλληψή της μετά από μήνυση που της έκανε ο άντρας για συκοφαντική δυσφήμιση. Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Θαμώνας ανέβασε στο TikTok βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή, που η Ιωάννα Τούνη συζητά με έντονο ύφος μαζί με τους φίλους της και τους υπεύθυνους του μαγαζιού, ενώ επικρατεί αναστάτωση γύρω τους.
Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 6 Απριλίου από το «Πρωινό» με τη δικηγόρο Σωτηρία Πανουσάκη των δύο αντρών, που κρίθηκαν ένοχοι για κακούργημα, να εξηγεί τι ακριβώς συνέβη. Σημειώνεται, ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη της influencer, επειδή ανέβασε τη φωτογραφία του ενός άντρα που καταδικάστηκε για την υπόθεση, όταν τον είδε να διασκεδάζει σε διπλανή παρέα από εκείνη σε νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης. Η ίδια ζήτησε από την επιχείρηση να τον απομακρύνει από τον χώρο, ωστόσο το αίτημά της δεν έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να αποχωρεί εκείνη.
Όπως είπε αρχικά η δικηγόρος για τη ζημιά στο όχημά της: «Ξεκίνησα πρωί πρωί γιατί έπρεπε να είμαι στα δικαστήρια. Ήμουν στις 8 παρά δέκα έξω από το αυτοκίνητό μου και το βρήκα σε αυτήν την κατάσταση. Δεν υπήρχε πέτρα μέσα στο αυτοκίνητο. Γνώριζαν στη γειτονιά ότι ήταν το δικό μου αυτοκίνητο. Υπήρχαν τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα από τη μία πλευρά και άλλα δέκα από την άλλη που ήταν ανέγγιχτα. Δεν μου πήραν τίποτα από μέσα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δέχομαι υβριστικά μηνύματα καθημερινά. Εγώ θέλω ένα πράγμα να πω, ότι όλη αυτή η ρητορική μίσους πρέπει να σταματήσει. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πόλη. Η κυρία Τούνη τον έχει συναντήσει ένα εκατομμύριο φορές στα εννέα αυτά χρόνια. Από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν συναντηθεί εκατοντάδες φορές, στο ίδιο πεζοδρόμιο, στο γυμναστήριο, απέναντι από το γυμναστήριο. Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι μικρή».
Σχετικά με το περιστατικό στο νυχτερινό κέντρο, η κυρία Πανουσάκη εξήγησε για την απόφαση του πελάτη της να μην φύγει από το μαγαζί: «Ο πελάτης μου δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της στο μαγαζί, παρά μόνο όταν ήρθαν άνθρωποι από το κατάστημα να του πουν ότι ενοχλείται από την παρουσία του εκεί. Θεώρησε ότι αυτό είναι άκρως προσβλητικό. Δεν υπήρχε λόγος να μεταφερθεί στους ιδιοκτήτες του καταστήματος ότι είναι ο κύριος που έχει καταδικαστεί. Του είπαν "είσαι καταδικασμένος, φύγε από το μαγαζί". Είπε, εγώ δεν ενοχλούμαι με την παρουσία της, δεν την ενοχλώ και δεν θα φύγω».
Την Τετάρτη, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ενόχους τους δύο κατηγορούμενους για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο κατηγορούμενο τριών ετών με αναστολή, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.
Το Σάββατο, η influencer βρέθηκε στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με τον άντρα που τραβούσε το βίντεο, δημοσιεύοντας τα στοιχεία του στο Instagram, γεγονός που οδήγησε λίγες ώρες αργότερα στη σύλληψή της μετά από μήνυση που της έκανε ο άντρας για συκοφαντική δυσφήμιση. Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα