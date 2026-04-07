Ο Oge ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει σχέση με τη δικαστική διαμάχη της Κλαυδίας για προσωπικές φωτογραφίες της: Αφορά σε άλλο πρόσωπο από το παρελθόν της
Είμαστε όλοι στο πλευρό της, πρόκειται για μία προσωπική της υπόθεση, η οποία έχει πάρει ήδη τον δρόμο της, σχολίασε ο ράπερ
Ο Oge ξεκαθάρισε ότι δεν σχετίζεται με τη δικαστική διαμάχη της Κλαυδίας με πρώην σύντροφό της για προσωπικές της φωτογραφίες, σπεύδοντας να αποφύγει παρεξηγήσεις, καθώς τόνισε ότι το ζήτημα αφορά σε άλλο πρόσωπο από το παρελθόν της.
Ο ράπερ προχώρησε τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου σε μία ανάρτηση στο Instagram, διαψεύδοντας ορισμένα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο ότι εκείνος είναι ο πρώην σύντροφος της Κλαυδίας, με τον οποίο έχει ξεκινήσει μία δικαστική κόντρα, λόγω πολύ προσωπικών φωτογραφιών που είχε αποστείλει σε πρώην σύντροφό της κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, οι οποίες διατηρήθηκαν από την πλευρά του παρά τον χωρισμό τους.
Μέσα από το story που έκανε ο Oge ανέφερε πως η τραγουδίστρια έχει κινηθεί νομικά κατά άλλου προσώπου, καθώς όπως τόνισε ο ίδιος δεν σχετίζεται με την υπόθεση. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι στέκεται στο πλευρό της Κλαυδίας. Όπως έγραψε: «Επειδή τις τελευταίες ώρες γίνεται αναφορά στο όνομά μου σε ορισμένα sites, σε σχέση με δικαστικά ζητήματα που αφορούν στην Κλαυδία, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα εξής: Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν με αφορά με κανέναν τρόπο. Παρακαλώ να μην γίνεται οποιαδήποτε χρήση του ονόματός μου σε συνδυασμό με το εν λόγω θέμα, προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και λανθασμένες εντυπώσεις. Πρόκειται για ένα θέμα που πράγματι υφίσταται, ωστόσο δεν αφορά σε εμένα σε καμία απολύτως περίπτωση, αλλά σχετίζεται με άλλο πρόσωπο από το παρελθόν της. Αυτή τη στιγμή, είμαστε όλοι στο πλευρό της Κλαυδίας. Πρόκειται για μία προσωπική της υπόθεση η οποία έχει πάρει ήδη τον δρόμο της».
Δείτε την ανάρτησή του
Αιτία της δικαστικής διαμάχης φαίνεται πως είναι κάποιες πολύ προσωπικές φωτογραφίες που είχε αποστείλει η τραγουδίστρια στον τότε σύντροφό της και γνωστό μουσικό παραγωγό κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Η ίδια ενημερώθηκε πρόσφατα ότι ο συγκεκριμένος άντρας διατηρούσε ακόμη στο κινητό του τις φωτογραφίες και του ζήτησε να τις διαγράψει. Οι δύο πλευρές, ωστόσο, παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν στο σπίτι του άντρα, όταν η ίδια με τον νυν σύντροφό της μετέβησαν εκεί προκειμένου να ζητήσουν τη διαγραφή τους.
Από την πλευρά του, ο πρώην σύντροφος υποστηρίζει ότι η τραγουδίστρια και ο νυν σύντροφός της μπήκαν στο σπίτι του σε έντονη κατάσταση και, αφού τον ακινητοποίησαν και τον παρακράτησαν παρανόμως, τον ανάγκασαν με τη χρήση λεκτικής και σωματικής βίας να διαγράψει το φωτογραφικό υλικό που είχε στην κατοχή του.
Η τραγουδίστρια, από την άλλη, απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς, υποστηρίζοντας ότι δεν ασκήθηκε καμία μορφή βίας και ότι απλώς του ζήτησε να διαγράψει τις φωτογραφίες που είχε αποθηκεύσει τόσο στο κινητό όσο και στον υπολογιστή του, κάτι που διαπίστωσε κατά την παρουσία της στο σπίτι του. Μάλιστα, λίγες ημέρες αργότερα, επιδίωξε, μέσω διαδικασίας εκούσιας διαμεσολάβησης, να υπογραφεί συμφωνητικό που θα επιβεβαίωνε ότι το υλικό είχε διαγραφεί από όλες τις συσκευές του, αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό από τον μουσικό παραγωγό.
Ο πρώην σύντροφός της προχώρησε στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της τραγουδίστριας, τα οποία απορρίφθηκαν, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυρισμοί του δεν κρίθηκαν επαρκώς τεκμηριωμένοι. Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί στις δικαστικές αίθουσες, με την τραγουδίστρια να εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής έγκλησης και αγωγής σε βάρος του.
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα