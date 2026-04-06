Δικαστική διαμάχη γνωστής τραγουδίστριας με πρώην σύντροφό της για προσωπικές της φωτογραφίες
Δικαστική διαμάχη γνωστής τραγουδίστριας με πρώην σύντροφό της για προσωπικές της φωτογραφίες
Ο πρώην σύντροφός της διατηρούσε στο κινητό του τηλέφωνο προσωπικές φωτογραφίες που του είχε στείλει, όσο ήταν ζευγάρι - Εκείνος υποστηρίζει πως η τραγουδίστρια με τον νυν σύντροφό της τον ανάγκασαν μέσω βίας να τις διαγράψει
Άγρια δικαστική κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε γνωστή τραγουδίστρια με καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σε πρώην σύντροφό της, που δραστηριοποιείται στο χώρο της μουσικής. Αιτία της μεταξύ τους δικαστικής διαμάχης φαίνεται πως είναι κάποιες πολύ προσωπικές φωτογραφίες που είχε αποστείλει η τραγουδίστρια στον τότε σύντροφό της κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.
Πριν από λίγο καιρό η τραγουδίστρια πληροφορήθηκε πως ο συγκεκριμένος άνδρας διατηρούσε στο κινητό του τηλέφωνο τις φωτογραφίες που του είχε στείλει, όσο ήταν ζευγάρι, και ζήτησε από τον γνωστό μουσικό, να τις διαγράψει.
Οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τα όσα διαδραματίστηκαν, στο σπίτι του μουσικού, όταν η νεαρή τραγουδίστρια πήγε μαζί με τον νυν σύντροφό της προκειμένου να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών της φωτογραφιών.
Σύμφωνα με τον πρώην σύντροφο και γνωστό μουσικό παραγωγό, η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο τωρινός σύντροφός της μπήκαν μαινόμενοι στο σπίτι του και αφού τον ακινητοποίησαν και τον παρακράτησαν παρανόμως, τον ανάγκασαν με τη χρήση λεκτικής και σωματικής βίας να διαγράψει το φωτογραφικό υλικό που είχε στην κατοχή του.
Μάλιστα, λίγες ημέρες αργότερα, για να νιώσει η ίδια ασφαλής του ζήτησε να υπογράψουν, με τη διαδικασία της εκούσιας διαμεσολάβησης, ένα συμφωνητικό στο οποίο θα τη διαβεβαίωνε πως είχε διαγράψει το επίμαχο φωτογραφικό υλικό απ’ όλες τις συσκευές του, κάτι που δεν έγινε, ωστόσο, δεκτό, από τον μουσικό.
Ο πρώην σύντροφος της τραγουδίστριας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της, τα οποία, όμως, απορρίφθηκαν αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυρισμοί του δεν κρίθηκαν πειστικοί. Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί και πάλι εντός των δικαστικών αιθουσών, καθώς η τραγουδίστρια εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει έγκληση και αγωγή σε βάρος του μουσικού.
Πριν από λίγο καιρό η τραγουδίστρια πληροφορήθηκε πως ο συγκεκριμένος άνδρας διατηρούσε στο κινητό του τηλέφωνο τις φωτογραφίες που του είχε στείλει, όσο ήταν ζευγάρι, και ζήτησε από τον γνωστό μουσικό, να τις διαγράψει.
Οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τα όσα διαδραματίστηκαν, στο σπίτι του μουσικού, όταν η νεαρή τραγουδίστρια πήγε μαζί με τον νυν σύντροφό της προκειμένου να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών της φωτογραφιών.
Σύμφωνα με τον πρώην σύντροφο και γνωστό μουσικό παραγωγό, η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο τωρινός σύντροφός της μπήκαν μαινόμενοι στο σπίτι του και αφού τον ακινητοποίησαν και τον παρακράτησαν παρανόμως, τον ανάγκασαν με τη χρήση λεκτικής και σωματικής βίας να διαγράψει το φωτογραφικό υλικό που είχε στην κατοχή του.
Η τραγουδίστρια διαψεύδει αυτό το σενάριοΑπό την πλευρά της η τραγουδίστρια υποστηρίζει πως δεν ασκήθηκε ποτέ βία σε βάρος του πρώην συντρόφου της και πως απλώς του ζήτησε να διαγράψει τις φωτογραφίες που είχε κρατήσει στο κινητό του τηλέφωνο αλλά και στον υπολογιστή του όπως διαπίστωσε κατά την παραμονή της, στο σπίτι του.
Μάλιστα, λίγες ημέρες αργότερα, για να νιώσει η ίδια ασφαλής του ζήτησε να υπογράψουν, με τη διαδικασία της εκούσιας διαμεσολάβησης, ένα συμφωνητικό στο οποίο θα τη διαβεβαίωνε πως είχε διαγράψει το επίμαχο φωτογραφικό υλικό απ’ όλες τις συσκευές του, κάτι που δεν έγινε, ωστόσο, δεκτό, από τον μουσικό.
Ο πρώην σύντροφος της τραγουδίστριας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της, τα οποία, όμως, απορρίφθηκαν αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυρισμοί του δεν κρίθηκαν πειστικοί. Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί και πάλι εντός των δικαστικών αιθουσών, καθώς η τραγουδίστρια εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει έγκληση και αγωγή σε βάρος του μουσικού.
