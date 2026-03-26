Ακύλας για την αμυγδαλίτιδα: Είμαι κάπως καλύτερα, σας αγαπώ που είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα

Ο τραγουδιστής ανέβασε βίντεο στο TikTok δείχνοντας πως βρίσκεται στο σπίτι του με ορούς, μέχρι να αναρρώσει

Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό επέστρεψε από τη Φινλανδία ο Ακύλας όμως μέσα από μία ανάρτηση στα social media του αποκάλυψε πως είναι καλύτερα και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα.

Ο τραγουδιστής ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το Ferto στη φετινή Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok κατά το οποίο ακούει το τραγούδι του ενώ βρίσκεται στο σπίτι του με ορούς, σημειώνοντας με χιούμορ: «Ο "ιός" του Ferto ήταν βαρύς και για δικό μου το σύστημα».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ακύλας έγραψε επίσης: «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό. Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα, και σας αγαπώ γι’ αυτό».

Δείτε το βίντεο

@akylas__

👾🇬🇧Thank you so much for all your messages! I’ve been going through acute tonsillitis, which made it hard for me to speak, eat, and even drink water. Today I woke up feeling a bit better, and I truly wanted to say a big thank you again. You sent me so many messages and drawings, and it honestly made me smile. You’re here for me in both the good and the difficult moments, and I love you for that! 👾🇬🇷 Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό. Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα, και σας αγαπώ γι’ αυτό! 👾🧡👾🧡🥹🧡👾🧡👾

♬ original sound - Akylas

Σε δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής από το αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, στην κάμερα του «Happy Day», την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ανέφερε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία του δεν του επέτρεπε να παραμείνει στον χώρο και να μιλήσει με τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν εκεί. Όπως είπε, έπρεπε να του χορηγηθεί άμεσα αντιβίωση, προσθέτοντας ότι χρειαζόταν ξεκούραση: «Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φιλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η Φινλανδία. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αυτό παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χίλια συγγνώμη. Χρειάζομαι ξεκούραση. Συγγνώμη παιδιά».

