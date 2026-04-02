Στα σκαριά το prequel της ταινίας «Weapons» του Ζακ Κρέγκερ
GALA
Ταινία Έιμι Μάντιγκαν

Ο προσωρινός τίτλος του νέου πρότζεκτ είναι Gladys, από το όνομα του χαρακτήρα που υποδύεται η Έιμι Μάντιγκαν

1 ΣΧΟΛΙΟ
Με την ιστορία της θείας Γκλάντις, του χαρακτήρα που έκλεψε τις εντυπώσεις στο «Weapons» να συνεχίζεται σε ένα πολυαναμενόμενο πρίκουελ, ο Ζακ Σιλντς αναλαμβάνει να συνυπογράψει το σενάριο μαζί με τον δημιουργό Ζακ Κρέγκερ. Με τον προσωρινό τίτλο «Gladys» η παραγωγή των New Line και Warner Bros. πήρε το πράσινο φως μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας τρόμου.

Ο Κρέγκερ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Warner Bros. για τη δημιουργία ενός prequel που θα επικεντρώνεται στην τρομακτική, σχεδόν «μαγική» φιγούρα της Μάντιγκαν, για την ερμηνεία της οποίας η 75χρονη ηθοποιός βραβεύτηκε με Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου.

Ο σεναριογράφος Σιλντς είναι κυρίως γνωστός για τη δουλειά του στα δύο πιο πρόσφατα φιλμ του franchise Godzilla x Kong, καθώς και για την ταινία Krampus του 2015.

Το «Weapons» σημείωσε το ποσό των 270 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και χάρισε στην Έιμι Μάντιγκαν το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για τη συγκλονιστική της ερμηνεία ως η διαβολικά διαταραγμένη θεία Γκλάντις. Επίσης απέσπασε το Βραβείο SAG και το Critics Choice Award στην ίδια κατηγορία, ενώ ήταν υποψήφια και για Χρυσή Σφαίρα, μεταξύ άλλων διακρίσεων.

Η ταινία ακολουθεί τους κατοίκους μιας μικρής πόλης τις εβδομάδες μετά την εξαφάνιση 17 παιδιών από την ίδια τάξη δημοτικού, τα οποία εγκατέλειψαν μυστηριωδώς τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα. Η θεία Γκλάντις της Μάντιγκαν αναδεικνύεται ως η βασική «κακιά» της ιστορίας, βασανίζοντας χαρακτήρες που υποδύονται οι Τζος Μπρόλιν, Τζούλια Γκάρνερ, Όλντεν Έρενραϊχ, Όστιν Έιμπραμς, Μπένεντικτ Γουόνγκ και ο νεαρός πρωταγωνιστής Κάρι Κρίστοφερ.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

