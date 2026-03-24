Πέθανε σε ηλικία 54 ετών από καρκίνο η παρουσιάστρια Μελ Σίλινγκ

Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή η παρουσιάστρια. Η οικοδέσποινα του «Married at First Sight» τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο, ενώ τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της.Στην ανακοίνωση του στο Instagram, o Γκάρεθ Μπρισμπέιν αποκάλυψε πως η Σίλινγκ «έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένη από αγάπη». Περιγράφοντάς τη «γυναίκα-έμπνευση» και «απίστευτη μητέρα» για τη δέκα ετών κόρη τους, τόνισε πως «Είχα 15 υπέροχα χρόνια με την αδελφή ψυχή μου — ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου».Κλείνοντας την ανάρτησή του, έστειλε το δικό του μήνυμα: «Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη, αλλά και απίστευτα σκληρή. Είναι εύθραυστη και κανείς δεν έχει εγγυημένο το αύριο. Αν θέλετε να τιμήσετε τη Mel, ζήστε τη ζωή στο έπακρο».Η Μελ Σίλινγκ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου τον Δεκέμβριο του 2023. Αν και είχε υποβληθεί σε 16 κύκλους χημειοθεραπειών, δύο χρόνια μετά τη διάγνωση, οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι είχαν εξαντληθεί όλες οι θεραπευτικές επιλογές.