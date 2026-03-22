Μπάμπης Λαζαρίδης για τον γιο της Πόπης Μαλλιωτάκη: Δεν μιλάω με τον αδερφό μου, μεγαλώσαμε χωριστά

«Γενικά δεν μιλάω με την άλλη πλευρά. Απλά δεν έχει τύχει. Με τον αδερφό μου δεν μιλάμε, όχι για κάποιο λόγο απλά δεν έχει τύχει, γιατί μεγαλώσαμε και οι δύο χώρια, δεν είναι κάτι. Δεν έχω δει τι έχει πει για τη μητέρα μου. Γενικά δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό το θέμα, προσπαθώ να μην ανοίγω το κινητό μου. Ζω τη ζωή μου, δεν ασχολούμαι εγώ με όλο αυτό».





Σχετικά με την απόφαση της Αγγελικής Ηλιάδη να μιλήσει δημόσια για όσα ισχυρίστηκε ότι βίωσε στο πλευρό του επιχειρηματία, ο γιος της τόνισε:

«





Βασίλης Λαζαρίδης: Ανήθικο να δημιουργείς εντυπώσεις, ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους



Ως έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο περιέγραψε τον εκλιπόντα πατέρα του, Μπάμπη Λαζαρίδη, ο γιος του, Βασίλης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Βασίλης Λαζαρίδης στο Vidcast «Bedtime Stories», η οποία θα δημοσιευτεί την Τρίτη 24 Μαρτίου και απόσπασμά της προβλήθηκε το Σάββατο στο «Χαμογέλα και Πάλι»,



Σχετικά με τον πατέρα του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν λες πράγματα που δεν ισχύουν και προσπαθείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις, για εμένα είναι ανήθικο. Με τον πατέρα μου είχα λατρεία. Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης ολόκληρος. Λένε για το πόσο καλός, δοτικός και φιλότιμος άνθρωπος ήταν. Πόσο βοηθούσε τον κόσμο τον φτωχό».



Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast «Unblock», η Αγγελική Ηλιάδη κατήγγειλε σωματική κακοποίηση και απειλές από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση… Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ… Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση, ήταν και σωματική… Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα». Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία δεν ήθελε να προχωρήσει σε αρνητικά σχόλια και αναφορές για το πρόσωπό του, γι’ αυτό και δεν μίλησε δημόσια για όσα υποστήριξε ότι βίωνε: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ σκληρός… Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές… Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών, και φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».Παράλληλα, ανέφερε ότι απειλές που δεχόταν, την εμπόδισαν να ζητήσει βοήθεια: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα… Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη… Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα».Ως έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο περιέγραψε τον εκλιπόντα πατέρα του, Μπάμπη Λαζαρίδη, ο γιος του, Βασίλης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Βασίλης Λαζαρίδης στο Vidcast «Bedtime Stories», η οποία θα δημοσιευτεί την Τρίτη 24 Μαρτίου και απόσπασμά της προβλήθηκε το Σάββατο στο «Χαμογέλα και Πάλι», μίλησε για τον χαρακτήρα του πατέρα του , αλλά και για τη σχέση με τη μητέρα του. Συγκεκριμένα, διευκρίνισε ότι δεν ισχύουν οι φήμες ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης χώρισε για να είναι με την Αγγελική Ηλιάδη, τονίζοντας ότι η Πόπη Μαλλιωτάκη ήταν εκείνη που χώρισε τον πατέρα του.Σχετικά με τον πατέρα του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν λες πράγματα που δεν ισχύουν και προσπαθείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις, για εμένα είναι ανήθικο. Με τον πατέρα μου είχα λατρεία. Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης ολόκληρος. Λένε για το πόσο καλός, δοτικός και φιλότιμος άνθρωπος ήταν. Πόσο βοηθούσε τον κόσμο τον φτωχό».

Εγώ ήδη τα ξέρω όλα αυτά που είπε και πραγματικά νιώθω περήφανος για εκείνη, που τα έβγαλε από μέσα της και την υποστηρίζω 100% πάντα τη μητέρα μου, σε ό,τι κάνει. Δεν είχα ιδέα ότι θα τα πει αυτά, σοκαρίστηκα λίγο. Τα έχω ξανά ακούσει βέβαια, όταν ήμασταν μόνοι μας. Δεν περίμενα να της βγουν όλα αυτά, αλλά πάντα την υποστηρίζω την μητέρα μου σε ό,τι κάνει στη ζωή της. Όταν μαθαίνεις αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να νιώθεις ωραία, αλλά υποστηρίζω την μητέρα μου στο φουλ. Πάντα θα είμαι εκεί για εκείνη, ό,τι και να γίνει. Έχω πάρει πάρα πολλή αγάπη από τον κόσμο κι ευχαριστώ γι’ αυτό. Χάρηκα που βλέπω ότι ο κόσμος υποστηρίζει τη μητέρα μου. Σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι, που δεν την υποστηρίζουν την άποψή της, λογικό είναι ο καθένας έχει την άποψή του»