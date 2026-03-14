Πέθανε ο κιθαρίστας των Motοrhead Φιλ Κάμπελ μετά από επέμβαση

Σε ηλικία 64 ετών, πέθανε ο κιθαρίστας των Φιλ Κάμπελ , όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.Σε δήλωση που έκαναν οι οικείοι του, ανέφεραν ότι ο Ουαλός μουσικός έφυγε από τη ζωή έπειτα από «μια μακρά και γενναία μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από μια πολύπλοκη και μεγάλη επέμβαση».Η μπάντα ανακοίνωσε την είδηση μέσα από ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο 14 Μαρτίου, συνοδεύοντάς την με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του μουσικού μαζί με τη σύζυγό του.«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, Φίλιπ Άντονι Κάμπελ, ο οποίος έφυγε ειρηνικά χθες το βράδυ, έπειτα από μια μακρά και γενναία μάχη στην εντατική, μετά από μια πολύπλοκη και μεγάλη επέμβαση», αναφέρεται.Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι ο Κάμπελ ήταν «αφοσιωμένος σύζυγος, υπέροχος πατέρας και περήφανος παππούς», τον οποίο η οικογένεια αποκαλούσε με αγάπη «Bampi».«Η κληρονομιά του, η μουσική του και οι αναμνήσεις που δημιούργησε με τόσους ανθρώπους θα ζουν για πάντα», σημείωσαν, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτή τη δύσκολη περίοδο.Ο Φιλ Κάμπελ ήταν Ουαλός κιθαρίστας της heavy metal, περισσότερο γνωστός ως μέλος του θρυλικού συγκροτήματος Motorhead για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Θεωρείται ένας από τους βασικούς κιθαρίστες που διαμόρφωσαν τον χαρακτηριστικό, δυναμικό ήχο της μπάντας.Γεννήθηκε στο Πόντιπριντ της Ουαλίας και άρχισε να παίζει κιθάρα από πολύ μικρή ηλικία. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 συμμετείχε σε τοπικά συγκροτήματα, όπως οι Contrast και οι Roktopus, αποκτώντας εμπειρία σε εμφανίσεις σε κλαμπ της περιοχής. Το 1979 ίδρυσε το συγκρότημα Persian Risk, το οποίο εντάχθηκε στο κίνημα της New Wave of British Heavy Metal. Με τους Persian Risk κυκλοφόρησε τα σινγκλ «Calling for You» και «Ridin’ High», πριν αποχωρήσει το 1984.Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στους Motorhead έπειτα από οντισιόν και πήρε τη θέση του Μπράιν Ρόμπερτσον. Μαζί με τον κιθαρίστα Würzel αποτέλεσαν το κιθαριστικό δίδυμο του συγκροτήματος μέχρι το 1995, όταν ο Κάμπελ παρέμεινε ο μοναδικός κιθαρίστας στο πλευρό του εμβληματικού αρχηγού της μπάντας Lemmy. Συμμετείχε σε σημαντικές κυκλοφορίες της μπάντας, όπως τα άλμπουμ «Orgasmatron» (1986) και «Rock ’n’ Roll» (1987), ενώ παρέμεινε μέλος των Motorhead μέχρι τη διάλυσή τους το 2015, μετά τον θάνατο του Lemmy.Μετά το τέλος των Motorhead, ο Κάμπελ συνέχισε τη μουσική του δραστηριότητα, ηχογραφώντας το 2016 το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, στο οποίο συμμετείχαν διάφοροι καλλιτέχνες της ροκ και μέταλ σκηνής.

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, ο Φιλ Κάμπελ ζούσε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Πόντιπριντ, με τη σύζυγό του Γκέινορ και τα τρία τους παιδιά.