Έλτον Τζον για το πρόβλημα υγείας του: Υπάρχει ελπίδα, κάποια μέρα η επιστήμη θα με βοηθήσει
Ο 78χρονος τραγουδιστής έχει χάσει την όραση από το δεξί του μάτι λόγω λοίμωξης
Παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του ο Έλτον Τζον δεν χάνει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή η επιστήμη θα τον βοηθήσει να το ξεπεράσει. Ο 78χρονος τραγουδιστής έχασε πέρυσι την όρασή του από το δεξί του μάτι μετά από λοίμωξη.
«Ήταν καταστροφικό», δήλωσε ο Έλτον Τζον στο Variety. «Επειδή έχασα το δεξί μου μάτι και το αριστερό μου δεν είναι και τόσο καλό, τους τελευταίους 15 μήνες τα πράγματα ήταν δύσκολα για μένα, γιατί δεν μπορούσα να δω τίποτα, να δω οτιδήποτε, να παρακολουθήσω οτιδήποτε, να διαβάσω οτιδήποτε», είπε αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του.
Ο τραγουδιστής προσβλήθηκε από λοίμωξη στα μάτια, ενώ έκανε διακοπές στη Νότια Γαλλία το περασμένο καλοκαίρι. Αν και επηρεάστηκαν και τα δύο μάτια, τελικά έχασε την όραση από το δεξί.
Παρόλο που η λοίμωξη έχει περιορίσει σημαντικά την ικανότητά του να βλέπει, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να ανακτήσει την όρασή του.
«Έχω ζήσει την πιο απίστευτη ζωή, και υπάρχει ελπίδα. Απλώς πρέπει να είμαι υπομονετικός, ότι κάποια μέρα η επιστήμη θα με βοηθήσει μ’ αυτό. Μόλις το λύσουν αυτό για μένα, θα είμαι εντάξει», εξομολογήθηκε.
«Δεν πρέπει να εγκαταλείπεις την ελπίδα, πρέπει να είσαι στωικός, πρέπει να είσαι δυνατός και πρέπει πάντα να προσπαθείς να γκρεμίσεις την πόρτα για να βελτιώσεις τα πράγματα», κατέληξε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
