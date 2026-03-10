Χίλαρι Νταφ για τη ρήξη με την οικογένειά της: Το να μην έχεις σχέση με τους γονείς σου είναι καταστροφικό
Η Νταφ μίλησε για τον αντίκτυπο του διαζυγίου των γονιών της και αποκάλυψε ότι δεν μιλά με την αδελφή της
Τη δύσκολη σχέση που έχει σήμερα με τους γονείς της αλλά και τη ρήξη με την αδελφή της περιέγραψε η Χίλαρι Νταφ σε συνέντευξή της στο podcast «On Purpose» με τον Τζέι Σέτι.
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο την επηρέασε το διαζύγιο των γονιών της, Ρόμπερτ και Σούζαν. «Το να βρίσκεσαι σε μια οικογένεια όπου οι γονείς σου δεν είναι μαζί και δεν έχεις σχέση και με τους δύο είναι καταστροφικό», είπε.
Η ίδια εξήγησε ότι η απουσία αυτής της σχέσης την έχει επηρεάσει βαθιά. «Θέλεις οι γονείς σου να νιώθεις ότι νοιάζονται για σένα. Και ένα μεγάλο μέρος της ύπαρξής μου δεν ένιωθε έτσι».
Στη συνέντευξη αναφέρθηκε επίσης στη δύσκολη περίοδο που περνά η σχέση της με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Χέιλι Νταφ. «Η αδελφή μου κι εγώ δεν μιλάμε. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι ένας άνθρωπος του οποίου η ζωή βρίσκεται εκτεθειμένη στη βιομηχανία εδώ και 25 χρόνια», είπε.
Η Νταφ αποκάλυψε ότι η ένταση στη σχέση τους αποτέλεσε έμπνευση για το τραγούδι «We Don’t Talk» από το νέο της άλμπουμ «Luck... or Something». «Είναι ένα πολύ ευάλωτο τραγούδι και ένα πολύ ωμό κομμάτι της ζωής μου», σημείωσε. Παρά τη σημερινή απόσταση, η Νταφ άφησε να εννοηθεί ότι ελπίζει σε επανασύνδεση. «Ελπίζω να μην είναι για πάντα, αλλά για τώρα είναι έτσι», είπε.
Η συζήτηση στράφηκε και στο διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της, Μάικ Κόμρι, το 2014. Όπως είπε, η απόφαση να τερματίσουν τον γάμο τους ήταν δύσκολη, όμως πίστευε ότι ήταν η σωστή επιλογή για τον γιο τους Λούκα, που γεννήθηκε το 2012.
«Έχω μιλήσει αρκετά ανοιχτά για το πώς είναι να είσαι διαζευγμένος και να είσαι μια ανύπαντρη μητέρα. Το να αποφασίζεις να διαλύσεις μια οικογένεια είναι μια τεράστια και οδυνηρή απόφαση. Αλλά συγχρόνως συν-ανατρέφω το παιδί μου με αυτόν τον άνθρωπο και, τις περισσότερες φορές, τα καταφέρνουμε πολύ καλά», είπε.
Hilary Duff has offered an update on her family amid her rift with sister Haylie Duff. https://t.co/GkRbq4Ls7M— Us Weekly (@usweekly) March 10, 2026
