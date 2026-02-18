Χίλαρι Νταφ για την κόντρα με τον πατέρα και την αδερφή της: Το ότι γεννιέσαι σε μια οικογένεια δεν σημαίνει ότι θα μείνει ενωμένη
Η τραγουδίστρια μέσα από το νέο της άλμπουμ μιλά για τα προβλήματα στη σχέση τους
Για τα προβλήματα και τις κόντρες με την οικογένειά της μίλησε η Χίλαρι Νταφ μέσα από το νέο της άλμπουμ «luck... or something», το οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή της στη μουσική μετά από περισσότερα από 10 χρόνια.
Όπως δήλωσε η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Glamour, αρκετά τραγούδια είναι εμπνευσμένα από τις περίπλοκες σχέσεις με την αδερφή της, Χέιλι Νταφ, αλλά και με τον πατέρα της, Ρόμπερτ Νταφ.
Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η οικογένειά μου. Είναι οι άνθρωποι που σε επηρεάζουν περισσότερο, που καταλαμβάνουν τον μεγαλύτερο χώρο μέσα σου ως άνθρωπο» και πρόσθεσε: «Το ότι γεννιέσαι σε μια οικογένεια δεν σημαίνει ότι θα μείνει για πάντα ενωμένη. Μπορείς να ελέγξεις μόνο τη δική σου πλευρά».
Η Νταφ παραδέχτηκε ότι είχε μια «πολύ περίπλοκη ζωή», σημειώνοντας πως και οι γονείς της είχαν μια δύσκολη σχέση. Όπως είπε: «Ξέρω ότι δεν είναι κάτι σπάνιο… Απλώς ένιωσα έτοιμη τώρα να το μοιραστώ».
Παρόλο που η τραγουδίστρια δεν το έχει επιβεβαιώσει, οι θαυμαστές της εκτιμούν πως το κομμάτι «We Don’t Talk» αναφέρεται στην αδερφή της, ενώ το «The Optimist» φέρεται να μιλά για τη σχέση της με τον πατέρα της.
Hilary Duff Talks ‘Complicated’ Family Dynamics Amid Rumored Rift & Past ‘Inappropriate’ Age-Gap Relationshiphttps://t.co/JwmZo8iRJJ— billboard (@billboard) February 17, 2026
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
