Η Λάιζα Μινέλι αποκαλύπτει τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα της Τζούντι Γκάρλαντ: Ήμουν νοσοκόμα, γιατρός, φαρμακοποιός και ψυχίατρος μαζί

Στο νέο της βιβλίο μιλά για την παιδική της ηλικία, τις εξαρτήσεις και τη ζωή στο Χόλιγουντ

«Kids, Wait Till You Hear This One!».



Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Grand Central Publishing, βασίζεται σε συζητήσεις που είχε η 79χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια με τον στενό της φίλο Μάικλ Φάινσταϊν, ο οποίος κατέγραψε τις αφηγήσεις της από το 2014. Στις περισσότερες από 400 σελίδες του βιβλίου η Μινέλι αναφέρεται στην παιδική της ηλικία δίπλα στη μητέρα της, στη συμμετοχή της στην ταινία «Cabaret» που σημάδεψε την καριέρα της και στην πορεία της προς την απεξάρτηση. Η ίδια περιγράφει μια δύσκολη σχέση με τη μητέρα της, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης από αλκοόλ και φάρμακα για μεγάλο μέρος της ζωής της.



Σύμφωνα με τη Μινέλι, η Γκάρλαντ περνούσε συχνά ημέρες στο κρεβάτι σε κατάσταση κατάθλιψης, ενώ της εξομολογούνταν φόβους και ανησυχίες όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί. Η ηθοποιός θυμάται επίσης περιστατικά έντονων καβγάδων μεταξύ της Γκάρλαντ και του τότε συζύγου της, Σιντ Λουφτ, καθώς και στιγμές κατά τις οποίες η μητέρα της προσπάθησε να αυτοκτονήσει.







Παρά τη δύσκολη σχέση τους, η Μινέλι σημειώνει ότι διατηρεί έντονη την παρουσία της μητέρας της στη ζωή της ακόμη και σήμερα. «Η όμορφη μητέρα μου είναι ακόμη εδώ μαζί μου. Θα είναι πάντα. Μιλάμε μεταξύ μας κάθε μέρα και γελάμε πολύ», γράφει.

Η Λάιζα Μινέλι ποζάρει με τη μητέρα της Τζούντι Γκάρλαντ το 1965 / Φωτογραφία: Regan/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images Κλείσιμο

Στα απομνημονεύματα η Μινέλι μιλάει επίσης για τις ερωτικές της σχέσεις στο Χόλιγουντ και στους τέσσερις γάμους της. Πρώτος της σύζυγος ήταν ο Αυστραλός τραγουδιστής Πίτερ Άλεν, ενώ στη συνέχεια παντρεύτηκε τους Τζακ Χέιλι Τζούνιορ, Μαρκ Γκέρο και τον παραγωγό Ντέιβιντ Γκεστ. Η ίδια γράφει ότι ο τελευταίος της γάμος, το 2002, έγινε σε μια περίοδο που ένιωθε πολύ μόνη, ενώ αργότερα ένιωσε απογοητευμένη από τη σχέση.



Στο βιβλίο αναφέρεται επίσης σε μια στιγμή από την τελετή των Όσκαρ το 2022, όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Lady Gaga για να παρουσιάσουν το βραβείο καλύτερης ταινίας. Η Μινέλι γράφει ότι ένιωσε «υπονομευμένη» από την κατάσταση που προηγήθηκε της εμφάνισής της στη σκηνή, καθώς της ζητήθηκε να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Τη δύσκολη σχέση που είχε με τη μητέρα της Τζούντι Γκάρλαντ και τις εμπειρίες της στον χώρο του θεάματος περιγράφει η Λάιζα Μινέλι στα απομνημονεύματά της με τίτλοΤο βιβλίο, που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Grand Central Publishing, βασίζεται σε συζητήσεις που είχε η 79χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια με τον στενό της φίλο Μάικλ Φάινσταϊν, ο οποίος κατέγραψε τις αφηγήσεις της από το 2014. Στις περισσότερες από 400 σελίδες του βιβλίου η Μινέλι αναφέρεται στην παιδική της ηλικία δίπλα στη μητέρα της, στη συμμετοχή της στην ταινία «Cabaret» που σημάδεψε την καριέρα της και στην πορεία της προς την απεξάρτηση. Η ίδια περιγράφει μια δύσκολη σχέση με τη μητέρα της, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης από αλκοόλ και φάρμακα για μεγάλο μέρος της ζωής της.Σύμφωνα με τη Μινέλι, η Γκάρλαντ περνούσε συχνά ημέρες στο κρεβάτι σε κατάσταση κατάθλιψης, ενώ της εξομολογούνταν φόβους και ανησυχίες όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί. Η ηθοποιός θυμάται επίσης περιστατικά έντονων καβγάδων μεταξύ της Γκάρλαντ και του τότε συζύγου της, Σιντ Λουφτ, καθώς και στιγμές κατά τις οποίες η μητέρα της προσπάθησε να αυτοκτονήσει.Σε ένα από τα περιστατικά, όπως γράφει, ένιωθε υπεύθυνη να φέρνει στη μητέρα της χάπια, αλλά συχνά τα αντικαθιστούσε με ασπιρίνες για να αποτρέψει πιθανή υπερβολική δόση. «Στα 13 μου φρόντιζα τη μητέρας μου – νοσοκόμα, γιατρός, φαρμακοποιός και ψυχίατρος μαζί», γράφει στο βιβλίο.Παρά τη δύσκολη σχέση τους, η Μινέλι σημειώνει ότι διατηρεί έντονη την παρουσία της μητέρας της στη ζωή της ακόμη και σήμερα. «Η όμορφη μητέρα μου είναι ακόμη εδώ μαζί μου. Θα είναι πάντα. Μιλάμε μεταξύ μας κάθε μέρα και γελάμε πολύ», γράφει.Στα απομνημονεύματα η Μινέλι μιλάει επίσης για τις ερωτικές της σχέσεις στο Χόλιγουντ και στους τέσσερις γάμους της. Πρώτος της σύζυγος ήταν ο Αυστραλός τραγουδιστής Πίτερ Άλεν, ενώ στη συνέχεια παντρεύτηκε τους Τζακ Χέιλι Τζούνιορ, Μαρκ Γκέρο και τον παραγωγό Ντέιβιντ Γκεστ. Η ίδια γράφει ότι ο τελευταίος της γάμος, το 2002, έγινε σε μια περίοδο που ένιωθε πολύ μόνη, ενώ αργότερα ένιωσε απογοητευμένη από τη σχέση.Στο βιβλίο αναφέρεται επίσης σε μια στιγμή από την τελετή των Όσκαρ το 2022, όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Lady Gaga για να παρουσιάσουν το βραβείο καλύτερης ταινίας. Η Μινέλι γράφει ότι ένιωσε «υπονομευμένη» από την κατάσταση που προηγήθηκε της εμφάνισής της στη σκηνή, καθώς της ζητήθηκε να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.



Παράλληλα στο βιβλίο αναφέρεται και στη μάχη της με την εξάρτηση από ουσίες, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά τον θάνατο της μητέρας της. Σήμερα, όπως γράφει, παραμένει νηφάλια εδώ και 11 χρόνια. «Δεν έχω νικήσει την εξάρτηση. Κανείς δεν τη νικά όταν υπάρχει στο αίμα. Αλλά για πρώτη φορά την κρατώ υπό έλεγχο», αναφέρει.