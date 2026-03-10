Μιμή Ντενίση για τον θάνατο του Αντώνη Τρίτση λίγο πριν από τον γάμο τους: Ήταν το μοναδικό διάστημα της ζωής μου που δεν ήξερα τι να κάνω





Σχετικά με τη φθορά και την αξία της ζωής, η ηθοποιός τόνισε : « Αυτός ο άνθρωπος είχε τα πάντα και ξαφνικά στα 50 του φεύγει. Τίποτα δεν είναι τόσο μεγάλο και σπουδαίο και δυνατό, περισσότερο από τη ζωή. Με προσγείωσε τόσο απότομα που ποτέ δεν καβάλησα το καλάμι μετά ».



Όσο για τη σημασία του έρωτα και της δημιουργίας στη ζωή της, η Μιμή Ντενίση πρόσθεσε : « Ο έρωτας είναι κινητήρια δύναμη και νομίζω είναι το πρώτο συναίσθημα, μαζί με τη δημιουργία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα ».

Τη δύσκολη περίοδο που βίωση μετά τον θάνατο του Αντώνη Τρίτση , ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγο πριν τον γάμο τους , περιέγραψε η Μιμή Ντενίση , εξηγώντας πως για πρώτη φορά στη ζωή της βρέθηκε σε αδιέξοδο.Η ηθοποιός μίλησε για τον έρωτα και τη σχέση της με τον εκλιπόντα πολιτικό, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «EQ», η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.Αναφερόμενη στον αιφνίδιο θάνατο του Αντώνη Τρίτση λίγες ημέρες πριν από τον γάμο τους, η Μιμή Ντενίση εξήγησε πώς την επηρέασε η απώλειά του: «Με άλλαξε το διάστημα εκείνο άσχημα. Ήταν το μοναδικό διάστημα της ζωής μου που δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα προς τα πού να πάω. Ήταν η μόνη φορά που σταμάτησα να παίζω στο θέατρο, μετά από μέρες που προσπάθησα, δεν μπορούσα να συνεχίσω. Μετά με άλλαξε προς το καλό. Ήταν μια εποχή που ήμουν πολύ νέα ακόμη και έκανα τεράστιες επιτυχίες των 1.5000 ανθρώπων στο θέατρο κάθε μέρα. Θα μπορούσαν τα μυαλά μου να είχαν πάρει αέρα. Συνέβη εκείνο το γεγονός σε εμένα που εκείνη τη στιγμή ζούσα την απόλυτη επιτυχία και είχα και τον απόλυτο έρωτα και είπα πως όλα τα πράγματα είναι μια στιγμή».