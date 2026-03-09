Χάρης Ρώμας: Βλέπω σκηνοθέτη σαν ιερή αγελάδα, να λέει τσιτάτα και να αποθεώνεται





Ο ηθοποιός, έπειτα, δήλωσε πως λέει «ναι» στον διάλογο και στη διαφορετική άποψη αλλά: «Όχι με τέτοια οργή η οποία τελικά είναι και κόλπο, γιατί πουλάει. Κι αποκτάνε οι άνθρωποι αυτοί που βγαίνουν με οργή προς τα έξω... Δεν ξέρουμε τώρα μια βουλευτή, βουλευτίνα επικρατείας που βγαίνει με οργή για τα πάντα; Κριτικάρει τα πάντα. Δικαίωμά της. Αλλά δεν ψηφίστηκε καν. Δικαίωμά της δηλαδή, αλλά ξέρεις δεν μπορείς να αφορίζεις τον άλλον με αυτόν τον τρόπο όταν σου λέει “εγώ έχω διαφορετική άποψη”. Και δεν είσαι βολεψάκιας επειδή έχεις διαφορετική άποψη».

Για τον τρόπο που οι άνθρωποι διαφωνούν και την οργή με την οποία εκφράζουν τις απόψεις τους μίλησε ο Χάρης Ρώμας , φέροντας ως παράδειγμα γνωστό σκηνοθέτη, ο οποίος απλώς λέει τσιτάτα «σαν ιερή αγελάδα», απαξιώνοντας τους πάντες, και αποθεώνεται από τον κόσμο.Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου, τόνισε πως υπάρχει βία παντού πλέον και θεωρεί πως μεγάλο ρόλο παίζει η βία στον δημόσιο λόγο που επικρατεί στα social media.Ο Χάρης Ρώμας είπε αρχικά: «Έχει ανοίξει αυτός ο βόθρος στα social media, που ο καθένας βγαίνει και το απωθημένο του τελικά το εκφράζει με έναν τρόπο που αγγίζει τη χυδαιότητα. Και γίνεται πάρα πολύ συχνά, το ξέρουμε. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει βία στα σχολεία ή γιατί οι γυναικοκτονίες είναι περισσότερες. Μα γιατί ο δημόσιος λόγος βρίθει από βία. Και μέσω των social η βία είναι κορυφαία. Αν δεις οι ταινίες που έχουν μεγαλύτερη απήχηση, είναι αυτές που έχουν άγρια βία. Λοιπόν, αυτό προσφέρεται σωρηδόν πλέον. Είναι μια έκφανση της ανθρώπινης ψυχής αυτή; Ναι, είναι μια έκφανση. Το θέμα είναι εμείς, ειδικά εμείς οι καλλιτέχνες, αλλά και οι πολιτικοί -αλλά εγώ λέω οι καλλιτέχνες πρωτίστως- τι επιλέγουμε προς τα έξω να δώσουμε στον κόσμο. Έχω στο μυαλό μου μία, ας πούμε συνάδελφο, που νομίζω ότι είναι ειλικρινής. Και δημοσιογράφους… Στην πορεία, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που τους λες ότι “Εντάξει παιδιά, εσείς έχετε άλλη άποψη, μπορώ να έχω μια άλλη άποψη; Μη με λέτε φασίστα επειδή θέλω να διατυπώσω μια άλλη άποψη”, “θα σε πω βολεψάκια” θα σου πει. Γιατί αυτό θα πουλήσει στον κόσμο. Και τελικά ποιος είναι βολεψάκιας; Αυτός που δημιουργεί ένα target group, που τον θαυμάζει γιατί έχει υποτίθεται πύρινο λόγο και κατακρίνει. Βλέπω σκηνοθέτη -θα πω μετά το όνομα, δεν θέλω να το αναμοχλεύσω έτσι δημόσια με ονόματα- που βγαίνει σαν ιερή αγελάδα, που είναι και πλούσιος πολύ, και είναι καλός, πολύ καλός σκηνοθέτης, και βγαίνει και λέει ό,τι τσιτάτο πει είναι ξαφνικά θέσφατο. Και τα τσιτάτα τι είναι; Απλοϊκά του τύπου “και οι 300 της Βουλής θα έπρεπε να ντρέπονται, όχι αυτοί που γράφουν τα ονόματα των θανόντων απέξω". Τι θα πει αυτό “οι 300 της Βουλής θα έπρεπε να ντρέπονται”; Είναι το "απαξιώνω τους πάντες"».