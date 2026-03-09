Ο Χρίστος Κούγιας έκλεισε τα 24 και το γιόρτασε σε νυχτερινό κέντρο, δείτε βίντεο
Οι φίλοι του του έκαναν έκπληξη τούρτα
Τα 24α γενέθλιά του γιόρτασε ο Χρίστος Κούγιας σε νυχτερινό κέντρο.
Ο γιος του Αλέξη Κούγια έχει τα γενέθλιά του τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ωστόσο αποφάσισε να τα γιορτάσει στην αλλαγή και βγήκε να διασκεδάσει με τους φίλους του την Κυριακή 8 Μαρτίου. Όπως φαίνεται από τα stories που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, οι φίλοι του του έκαναν έκπληξη μία τούρτα κατά την έξοδό τους.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η μητέρα του Χρίστου Κούγια, Εύη Βατίδου, θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από μία ανάρτηση στο δικό της προφίλ στο Instagram, ανεβάζοντας μία φωτογραφία από όταν ο γιος της ήταν ακόμη μωρό και εκείνη ήταν 24 ετών, σημειώνοντας: «Εγώ τότε 24… μαζί σου… Σήμερα εσύ 24. Χρόνια πολλά. Είσαι το μωρό μου».
