Αγριογούρουνο κολυμπούσε αμέριμνο σε παραλία στη Φθιώτιδα, έκπληκτοι λουόμενοι και περαστικοί
Τα αγριογούρουνα είναι γνωστά για τις εξαιρετικές τους ικανότητες στην κολύμβηση

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης όσοι βρέθηκαν στην παραλία Ραχών στη Φθιώτιδα, καθώς στα ανοιχτά εμφανίστηκε ένας απρόσμενος «επισκέπτης» που κινείτο με μεγάλη άνεση μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, λουόμενοι και κάτοικοι της περιοχής παρατήρησαν λίγα μέτρα από την ακτογραμμή ένα ζώο να διασχίζει με ταχύτητα τα νερά. Όπως διαπίστωσαν όταν το είδαν καλύτερα, επρόκειτο για ένα αγριογούρουνο, το οποίο κολυμπούσε αμέριμνο, προκαλώντας έκπληξη σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία.

Η εικόνα μπορεί να φαίνεται παράξενη, ωστόσο τα αγριογούρουνα είναι γνωστά για τις εξαιρετικές τους ικανότητες στην κολύμβηση. Το συγκεκριμένο είδος διαθέτει μεγάλη αντοχή και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει καταγραφεί να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις στη θάλασσα, μετακινούμενο από ακτή σε ακτή.

Μάλιστα, οι επιστήμονες αποδίδουν σε αυτή ακριβώς την ικανότητα την παρουσία μεγάλων πληθυσμών αγριογούρουνων και στην Εύβοια, καθώς εκτιμάται ότι τα ζώα κατάφεραν να φτάσουν στο νησί διασχίζοντας θαλάσσιες διαδρομές από την ηπειρωτική Ελλάδα.
