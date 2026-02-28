Ο Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του πατέρα του
Ο Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του πατέρα του
Ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, με τον γιο του, Χρίστο να τιμάει τη μνήμη του μέσω αναρτήσεων που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου του 2025, στα 74 του χρόνια, έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Το Σάββατο, ο Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε στο Instagram κοινές φωτογραφίες με τον εκλιπόντα πατέρα του. Σε μία μάλιστα εμφανίζεται και η αδερφή του, Μάιρα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο απεικονίζεται ο Αλέξης Κούγιας με την Εύη Βατίδου και τον γιο τους σε μικρή ηλικία.
Δείτε τις αναρτήσεις του
Το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, σύμφωνα με ανακοίνωση των παιδιών και των συνεργατών του δικηγορικού γραφείου του, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Όπως αναφέρεται: «Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών». Παράλληλα, προστίθεται ότι η τελετή θα είναι ανοιχτή: «Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».
Ο ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου του 2025, στα 74 του χρόνια, έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Το Σάββατο, ο Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε στο Instagram κοινές φωτογραφίες με τον εκλιπόντα πατέρα του. Σε μία μάλιστα εμφανίζεται και η αδερφή του, Μάιρα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο απεικονίζεται ο Αλέξης Κούγιας με την Εύη Βατίδου και τον γιο τους σε μικρή ηλικία.
Δείτε τις αναρτήσεις του
Το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, σύμφωνα με ανακοίνωση των παιδιών και των συνεργατών του δικηγορικού γραφείου του, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Όπως αναφέρεται: «Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών». Παράλληλα, προστίθεται ότι η τελετή θα είναι ανοιχτή: «Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα