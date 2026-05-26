Χρηματιστήριο: Απορρόφησε τις αρχικές πιέσεις – Πρεμιέρα για τις νέες μετοχές της ΔΕΗ με ρεκόρ 18ετίας
Αλλαγή σκηνικού στο ΧΑ, διαφοροποιείται από την αρνητική εικόνα των ευρωαγορών - Το γεγονός της ημέρας είναι το ντεμπούτο των 228,1 εκατ. νέων μετοχών της ΔΕΗ που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ
Οι αγοραστές κάλυψαν το αρχικά χαμένο έδαφος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αποτέλεσμα να διατηρείται σε ανοδική τροχιά για πέμπτη μέρα, διευρύνοντας τα υψηλά τριμήνου. Η αντίδραση αυτή έρχεται κόντρα στην αρνητική εικόνα που παρουσιάζουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες επηρεάζονται από την αναζωπύρωση των γεωπολιτικών ανησυχιών στη Μέση Ανατολή.
Η επενδυτική ψυχολογία δέχθηκε νέο πλήγμα μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων και πλοίων στο νότιο Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές υπενθυμίζουν πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις για την επίτευξη ειρήνης. Η νέα αυτή τροπή θέτει εμπόδια στις προσπάθειες για συμφωνία, προκαλώντας νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου λόγω των κινδύνων στα Στενά του Ορμούζ. Πάντως, το βασικό σενάριο των αναλυτών εξακολουθεί να προβλέπει τη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, κρατώντας προς το παρόν το μπρεντ κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.
Όσον αφορά την εικόνα που παρουσιάζει το ελληνικό χρηματιστήριο, στη συνεδρίαση της Τρίτης (26/5) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται πλέον κατά +0,43% και διαπραγματεύεται στις 2.328,59 μονάδες. Σε περίπου 25 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.303,55 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.328,81 μονάδες. Επόμενα ορόσημα οι 2.327,44 μονάδες (κλείσιμο 18ης Φεβρουαρίου) και οι 2.355,30 μονάδες (κλείσιμο 12ης Φεβρουαρίου).
Πρεμιέρα έκαναν οι 228,12 εκατ. νέες μετοχές της ΔΕΗ, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Η μετοχή καταγράφει «άλμα» άνω του +2% και διαπραγματεύεται στα 21,8 ευρώ, σε νέο υψηλό 18 ετών (Ιούλιος 2008). Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1,48 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 597,4 εκατ. μετοχές με ονομαστική αξία 2,48 ευρώ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή διάθεσης της συναλλαγής ορίστηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, δημιουργώντας μικτά έσοδα 4,25 δισ. ευρώ και καθαρά έσοδα 4,12 δισ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης ύψους περίπου 128 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 250 εκατ. ευρώ από την πώληση 13,42 εκατ. ιδίων μετοχών στην ίδια τιμή μέσω εξωχρηματιστηριακής ιδιωτικής τοποθέτησης (OTC), αφήνοντας τη ΔΕΗ με 9,56 εκατ. ίδιες μετοχές (1,6% του μετοχικού κεφαλαίου). Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε την ισχυρή ζήτηση, με τη ΔΕΗ να αναφέρει έγκυρες προσφορές για 954,3 εκατ. μετοχές (17,8 δισ. ευρώ), γεγονός που συνεπάγεται υπερκάλυψη κατά 4,4 φορές.
