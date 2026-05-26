Επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των €4,5 εκατ. στη Θεσσαλονίκη, 17 συλλήψεις
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, των Σερρών αλλά και της Αθήνας
Νέα επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί από το πρωί της Τρίτης το «ελληνικό FBI» στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΔΑΟΕ έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, των Σερρών αλλά και της Αθήνας.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έκαναν ψευδείς δηλώσεις για την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων. Το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθησαν 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
