Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ συναντήθηκε με τον Κρίστοφερ Λόιντ και θυμήθηκαν το Back to the Future
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ συναντήθηκε με τον Κρίστοφερ Λόιντ και θυμήθηκαν το Back to the Future
Οι δύο ηθοποιοί και φίλοι που πρωταγωνίστησαν στη θρυλική ταινία επανενώθηκαν
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ συναντήθηκε ξανά με τον συμπρωταγωνιστή του στο «Back to the Future», Κρίστοφερ Λόιντ, σχεδόν 41 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας.
Ο ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία από τη συνάντησή τους, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Λόιντ, ο οποίος είναι σήμερα 87 ετών. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Δείπνο με τον καλύτερό μου φίλο στην παραλία. Του χρόνου το BTTF κλείνει 41 χρόνια». Ο Φοξ πρόσθεσε επίσης: «Ο Κρις θα γίνει 88. Αυτό είναι σοβαρό πράγμα». Ο Λόιντ απάντησε στα σχόλια της ανάρτησης με μια ακόμη ατάκα από την ταινία, γράφοντας: «Φίλε, αυτό είναι βαρύ».
Δείτε τη δημοσίευση
Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Back to the Future» το 1985. Ο Φοξ υποδύθηκε τον μαθητή λυκείου Μάρτι ΜακΦλάι, ο οποίος ταξιδεύει πίσω στη δεκαετία του 1950 με μια χρονομηχανή που έχει κατασκευάσει ο επιστήμονας Έμετ «Ντοκ» Μπράουν, τον οποίο υποδύθηκε ο Λόιντ.
Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε στη δημιουργία δύο ακόμη συνέχειων, «Back to the Future Part II» το 1989 και «Back to the Future Part III» το 1990.
Ο ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία από τη συνάντησή τους, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Λόιντ, ο οποίος είναι σήμερα 87 ετών. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Δείπνο με τον καλύτερό μου φίλο στην παραλία. Του χρόνου το BTTF κλείνει 41 χρόνια». Ο Φοξ πρόσθεσε επίσης: «Ο Κρις θα γίνει 88. Αυτό είναι σοβαρό πράγμα». Ο Λόιντ απάντησε στα σχόλια της ανάρτησης με μια ακόμη ατάκα από την ταινία, γράφοντας: «Φίλε, αυτό είναι βαρύ».
Δείτε τη δημοσίευση
Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Back to the Future» το 1985. Ο Φοξ υποδύθηκε τον μαθητή λυκείου Μάρτι ΜακΦλάι, ο οποίος ταξιδεύει πίσω στη δεκαετία του 1950 με μια χρονομηχανή που έχει κατασκευάσει ο επιστήμονας Έμετ «Ντοκ» Μπράουν, τον οποίο υποδύθηκε ο Λόιντ.
Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε στη δημιουργία δύο ακόμη συνέχειων, «Back to the Future Part II» το 1989 και «Back to the Future Part III» το 1990.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα