Ο Μάικλ Τζ. Φοξ συναντήθηκε με τον Κρίστοφερ Λόιντ και θυμήθηκαν το Back to the Future
Οι δύο ηθοποιοί και φίλοι που πρωταγωνίστησαν στη θρυλική ταινία επανενώθηκαν

Άννα Νταλλαρή
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ συναντήθηκε ξανά με τον συμπρωταγωνιστή του στο «Back to the Future», Κρίστοφερ Λόιντ, σχεδόν 41 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία από τη συνάντησή τους, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Λόιντ, ο οποίος είναι σήμερα 87 ετών. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Δείπνο με τον καλύτερό μου φίλο στην παραλία. Του χρόνου το BTTF κλείνει 41 χρόνια». Ο Φοξ πρόσθεσε επίσης: «Ο Κρις θα γίνει 88. Αυτό είναι σοβαρό πράγμα». Ο Λόιντ απάντησε στα σχόλια της ανάρτησης με μια ακόμη ατάκα από την ταινία, γράφοντας: «Φίλε, αυτό είναι βαρύ».

Δείτε τη δημοσίευση



Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Back to the Future» το 1985. Ο Φοξ υποδύθηκε τον μαθητή λυκείου Μάρτι ΜακΦλάι, ο οποίος ταξιδεύει πίσω στη δεκαετία του 1950 με μια χρονομηχανή που έχει κατασκευάσει ο επιστήμονας Έμετ «Ντοκ» Μπράουν, τον οποίο υποδύθηκε ο Λόιντ.

Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε στη δημιουργία δύο ακόμη συνέχειων, «Back to the Future Part II» το 1989 και «Back to the Future Part III» το 1990.
