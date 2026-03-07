Μαρία Μπεκατώρου: Βιοπορίζομαι από την τηλεόραση, δεν μπορώ να λέω ότι δεν θα κάνω ξανά συγκεκριμένα είδη εκπομπών
Η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε σχετικά με παλαιότερη δήλωσή της ότι δεν θα ήθελε να κάνει ξανά πρωινή εκπομπή
Στη δήλωσή της ότι δεν θα ήθελε να κάνει ξανά πρωινή εκπομπή επανήλθε η Μαρία Μπεκατώρου. Η παρουσιάστρια διευκρίνισε πως η τηλεόραση αποτελεί το μέσο από το οποίο βιοπορίζεται και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορεί να λέει κατηγορηματικά ότι απορρίπτει συγκεκριμένα τηλεοπτικά προγράμματα.
«Έχω πει ότι βιοπορίζομαι από την τηλεόραση, οπότε δεν μπορώ να λέω ότι δεν θα ξανακάνω συγκεκριμένα είδη εκπομπών. Αλλά αν μου δινόταν η ευκαιρία να επιλέξω, δεν θα ήθελα να ξανακάνω πρωινό. Πιεζόμουν», δήλωσε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το Σάββατο 7 Μαρτίου.
Παρόλα αυτά, θα ήταν πολύ θετική στην ιδέα να παρουσιάσει ξανά ένα βραδινό σόου, όπως το YFSF, για την επιστροφή του οποίου χαίρεται. «Εννοείται πως θα ξανάκανα βραδινό, ένα ωραίο σόου καλοστημένο, με ωραίους συντελεστές. Χαίρομαι που επιστρέφει το YFSF στην τηλεόραση. “Παιδί” μου είναι αλλά τι να κάνουμε; Τα παιδιά αλλάζουν. Κάθε παρουσιαστής βάζει την ταυτότητά του σε αυτό, καθένας έχει την αξία του και δίνει τον καλύτερό του εαυτό», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Τέλος, μοιράστηκε τη χαρά της για την τηλεοπτική επιστροφή του Νίκου Μουτσινά. «Επιτέλους επιστρέφει στην τηλεόραση και ο Νίκος Μουτσινάς. Τον λατρεύω, αξίζει πολλά και είχαμε μία μαγική συνεργασία στον ΑΝΤ1. Μου λείπει λίγο από τη ζωή μου, καθένας έχει τραβήξει τον δικό του δρόμο και χανόμαστε», κατέληξε.
Παρόλα αυτά, θα ήταν πολύ θετική στην ιδέα να παρουσιάσει ξανά ένα βραδινό σόου, όπως το YFSF, για την επιστροφή του οποίου χαίρεται. «Εννοείται πως θα ξανάκανα βραδινό, ένα ωραίο σόου καλοστημένο, με ωραίους συντελεστές. Χαίρομαι που επιστρέφει το YFSF στην τηλεόραση. “Παιδί” μου είναι αλλά τι να κάνουμε; Τα παιδιά αλλάζουν. Κάθε παρουσιαστής βάζει την ταυτότητά του σε αυτό, καθένας έχει την αξία του και δίνει τον καλύτερό του εαυτό», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Τέλος, μοιράστηκε τη χαρά της για την τηλεοπτική επιστροφή του Νίκου Μουτσινά. «Επιτέλους επιστρέφει στην τηλεόραση και ο Νίκος Μουτσινάς. Τον λατρεύω, αξίζει πολλά και είχαμε μία μαγική συνεργασία στον ΑΝΤ1. Μου λείπει λίγο από τη ζωή μου, καθένας έχει τραβήξει τον δικό του δρόμο και χανόμαστε», κατέληξε.
