Ποια σίριαλ κόβονται λόγω ΕΚΚΟΜΕΔ και τηλεθέασης, οι δύο σειρές που συνεχίζουν και του χρόνου

Εκτός από τα εμφανή σημάδια κόπωσης, τα οποία αποτυπώνονται σε τηλεθεάσεις που φλερτάρουν, σε πολλές περιπτώσεις, με μονοψήφια ποσοστά, υπάρχει ένας ακόμη σοβαρός λόγος που οδηγεί τα κανάλια στην απόφαση, να οδηγήσουν όλες σχεδόν τις σειρές και να προγραμματίσουν νέες για την επόμενη σεζόν.Η απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να κλείσει την στρόφιγγα της χρηματοδότησης για σειρές που που επιθυμούν να ξεπεράσουν τον δεύτερο κύκλο και τα εκατοντάδες επεισόδια είναι καθοριστικός παράγοντας.Σύμφωνα με τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ-Creative Greece): «Από τις 20/2/25 που μπήκε το νέο cash rebate σε εφαρμογή έχει περιοριστεί σημαντικά αυτό γιατί έχουμε συγκεκριμένο budget και όταν κλείσει δεν δεχόμαστε άλλες αιτήσεις και ξέρουμε πόσα έχουμε να ξοδέψουμε μέσα στον χρόνο. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα όρια, αυτά έχουν ανέβει και τρίτον υπάρχουν δύο είδη τηλεοπτικών σειρών. Οι μίνι σειρές θα είναι μέχρι 16 επεισόδια και οι καθημερινές από 16 επεισόδια και πάνω και ανεβάσαμε το όριο από τις 15 χιλιάδες, στις 35 χιλιάδες το επεισόδιο. Επίσης, απαγορεύσαμε στις καθημερινές σειρές να κάνουν αίτηση μετά τον δεύτερο κύκλο. Ο τρίτος κύκλος δεν δικαιούται επιδότηση γιατί χάνεται το κίνητρο. Μίνι τηλεοπτική σειρά μυθοπλασίας (μέχρι 16 επεισόδια): €120.000 ανά παραγόμενο επεισόδιο για δύο (2) κύκλους €35.000 ανά παραγόμενο επεισόδιο για δύο (2) κύκλους. Ενισχύονται έως 150 επεισόδια στον πρώτο κύκλο. Ο ενισχυόμενος δεύτερος κύκλος μπορεί να συμπεριλαμβάνει έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) περισσότερα επεισόδια από τα εγκριθέντα του πρώτου κύκλου. Η έννοια του είναι να κάνεις το πρότζεκτ αλλά όχι να σε χρηματοδοτεί επ’ άπειρον. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές που έγιναν σε σχέση με το παρελθόν».Οι δύο μοναδικές σειρές που πήραν το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν είναι δύο οικογενειακές κωμωδίες και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η αποδοχή του κοινού είναι πολύ μεγάλη, συχνά εντυπωσιακή για τα δεδομένα της εποχής όπου το 20% θυμίζει χαμένο θησαυρό. Πρόκειται για το « Σόι σου » και για το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» τα οποία πλέον καλπάζουν στην prime time και ισοπεδώνουν τον ανταγωνισμό με μεγάλη ευκολία.Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο σύνολο των σειρών της ιδιωτικής τηλεόρασης ο «κόφτης» μπαίνει για διαφορετικούς λόγους. Οι καθημερινές σειρές ολοκληρώνονται καθώς δεν επιδοτείται ο τρίτος κύκλος ή γιατί ο πρώτος δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα ή έτσι προστάζει το σενάριο. Η « Γη της Ελιάς » που είναι εκτός ΕΚΚΟΜΕΔ ολοκληρώνει τον πέμπτο κύκλο και αποχωρεί από την ζώνη μετά από χρόνια για να την διαδεχτεί νέα παραγωγή. Το ίδιο θα ισχύσει και για τον « Άγιο Έρωτα » μετά από δύο κύκλους αλλά και για το « Grand Hotel » που δεν θα επιχειρήσει για τρίτη σεζόν.Παρά την επιτυχία στη ζώνη των 8, η σαπουνόπερα «Να μ’ αγαπάς» αποχαιρετά το κοινό καθώς δεν προβλέπεται βάσει του τούρκικου σεναρίου να προχωρήσουν τα επεισόδια για μία ακόμη σεζόν. Το ίδιο ισχύει και για το «Μια νύχτα μόνο». Οριστικό τέλος και για τις σειρές «Γιατί, ρε πατέρα», «Έχω παιδιά», «Αθώοι», «Τρομεροί γονείς», « Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι », « Porto Leone, Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια », «Φαντάσματα», « IQ 160 ».

Ήδη έχει ολοκληρωθεί συντομότερα απ’ ότι προβλεπόταν η σειρά «Hotel Ελβίρα» λόγω χαμηλών πτήσεων στον πίνακα τηλεθέασης ενώ αναμένονται δύο είσοδοι λίγο πριν το τέλος της σεζόν στον ΑΝΤ1. Πρόκειται για τη νέα σειρά «Σούπερ Ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο και ο δεύτερος κύκλος της σειράς «VIP Γεράματα». Λόγω προϋποθέσεων επιδότησης οι εταιρείες παραγωγής έχουν ήδη πραγματοποιήσει επαφές με τα κανάλια προκειμένου να παραδώσουν τις νέες σειρές της επόμενης σεζόν και δειλά δειλά γίνονται οι πρώτες ανακοινώσεις.