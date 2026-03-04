Η Τόνια Σωτηροπούλου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η Τόνια Σωτηροπούλου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξιδι της στην πόλη της Ισπανίας
Ένα ταξίδι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ισπανία πραγματοποίησε η Τόνια Σωτηροπούλου. Η ηθοποιός επισκέφτηκε τη Βαρκελώνη και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή της.
Η Τόνια Σωτηροπούλου μετέφερε εικόνες από τη βόλτα της στο Πάρκο της Σιουταδέλα και από τις περιπλανήσεις της στις γραφικές γειτονιές της Ελ Μπορν, ποζάροντας παράλληλα σε σημεία που βρέθηκε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Τόνια Σωτηροπούλου μετέφερε εικόνες από τη βόλτα της στο Πάρκο της Σιουταδέλα και από τις περιπλανήσεις της στις γραφικές γειτονιές της Ελ Μπορν, ποζάροντας παράλληλα σε σημεία που βρέθηκε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα