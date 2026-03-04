Η Τόνια Σωτηροπούλου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
GALA
Τόνια Σωτηροπούλου Βαρκελώνη Ταξίδι

Η Τόνια Σωτηροπούλου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξιδι της στην πόλη της Ισπανίας

Η Τόνια Σωτηροπούλου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Ένα ταξίδι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ισπανία πραγματοποίησε η Τόνια Σωτηροπούλου. Η ηθοποιός επισκέφτηκε τη Βαρκελώνη και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή της.

Η Τόνια Σωτηροπούλου μετέφερε εικόνες από τη βόλτα της στο Πάρκο της Σιουταδέλα και από τις περιπλανήσεις της στις γραφικές γειτονιές της Ελ Μπορν, ποζάροντας παράλληλα σε σημεία που βρέθηκε.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Τόνια Σωτηροπούλου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η Τόνια Σωτηροπούλου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η Τόνια Σωτηροπούλου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η Τόνια Σωτηροπούλου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η Τόνια Σωτηροπούλου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης