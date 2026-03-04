Ευρυδίκη: Οι πρώτες που θα σηκώσουν το δάχτυλο σε μια γυναίκα, είναι οι ίδιες οι γυναίκες
Ευρυδίκη: Οι πρώτες που θα σηκώσουν το δάχτυλο σε μια γυναίκα, είναι οι ίδιες οι γυναίκες

Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να κατακτήσουμε τη γυναικεία αλληλεγγύη, σχολίασε η τραγουδίστρια

Ευρυδίκη: Οι πρώτες που θα σηκώσουν το δάχτυλο σε μια γυναίκα, είναι οι ίδιες οι γυναίκες
Σχετικά με τη γυναικεία αλληλεγγύη τοποθετήθηκε η Ευρυδίκη, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες δέχονται πρωτίστως κριτική από άτομα του ίδιου φύλου. Σύμφωνα με εκείνη, πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα μέχρι να φτάσουν οι γυναίκες να στηρίζουν ουσιαστικά η μία την άλλη. Όπως επισήμανε η τραγουδίστρια, εκείνη πορεύεται με γνώμονα την αγάπη της για το γυναικείο φύλο.

«Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να κατακτήσουμε τη γυναικεία αλληλεγγύη. Δηλαδή, να σταθούμε η μία γυναίκα δίπλα στην άλλη και να τη στηρίξουμε πραγματικά», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 4 Μαρτίου.

Στη συνέχεια, η Ευρυδίκη τόνισε πως οι γυναίκες στέκονται επικριτικά η μία απέναντι στην άλλη: «Το βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά. Οι πρώτες που θα σηκώσουν το δάχτυλο σε μια γυναίκα, είναι οι ίδιες οι γυναίκες. Εγώ σε όλη μου τη ζωή πορεύομαι με αυτό, αγαπάω και στηρίζω τις γυναίκες. Έχουμε τεράστια δύναμη και θα πάμε μπροστά μόνο στηρίζοντας η μία την άλλη».

