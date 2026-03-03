Βαλάντης Πάκος στο Survivor: Δεν ξέρω για ποιον λόγο δεν ψηφίζουν τον Μιχάλη Σηφάκη, οι «Επαρχιώτες» είναι όλο εκπλήξεις
GALA
Survivor Μιχάλης Σηφάκης

Βαλάντης Πάκος στο Survivor: Δεν ξέρω για ποιον λόγο δεν ψηφίζουν τον Μιχάλη Σηφάκη, οι «Επαρχιώτες» είναι όλο εκπλήξεις

Είναι σαν να παίζεις σκάκι με δύο βασίλισσες, σχολίασε ο παίκτης των «Αθηναίων» για την αντίπαλη ομάδα

Βαλάντης Πάκος στο Survivor: Δεν ξέρω για ποιον λόγο δεν ψηφίζουν τον Μιχάλη Σηφάκη, οι «Επαρχιώτες» είναι όλο εκπλήξεις
Με τον τρόπο που επιλέγουν να κινούνται στην ψηφοφορία απόρησε ο Βαλάντης Πάκος. Ο παίκτης των «Αθηναίων» αναρωτήθηκε γιατί οι «Επαριχώτες» δεν ψηφίζουν τον Μιχάλη Σηφάκη ως υποψήφιο για αποχώρηση από το Survivor, παρομοιάζοντας τη στρατηγική τους με παρτίδα σκάκι, χωρίς βασιλιά και με δύο βασίλισσες. Όπως είπε, η αντίπαλη ομάδα είναι όλο εκπλήξεις.

Μιλώντας στην κάμερα του νέου επεισοδίου του ριάλιτι επιβίωσης, ο Βαλάντης Πάκος σχολίασε: «Δεν ξέρω για ποιον λόγο δεν ψηφίζουν τον Μιχάλη Σηφάκη να τελειώνει η υπόθεση. Μάλλον προσπαθούν να χωριστούν πάλι σε τρία κομμάτια. Να γίνουν τρεις, τρεις, τρεις, Εγώ αυτό βλέπω. Αυτή η ομάδα, δεν παίζεται, είναι όλο εκπλήξεις. Είναι σαν να παίζεις σκάκι με δύο βασίλισσες και να μην υπάρχει βασιλιάς. Δεν παίζεται το σκάκι έτσι».

Δείτε το βίντεο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης