Βαλάντης Πάκος στο Survivor: Δεν ξέρω για ποιον λόγο δεν ψηφίζουν τον Μιχάλη Σηφάκη, οι «Επαρχιώτες» είναι όλο εκπλήξεις
Είναι σαν να παίζεις σκάκι με δύο βασίλισσες, σχολίασε ο παίκτης των «Αθηναίων» για την αντίπαλη ομάδα
Με τον τρόπο που επιλέγουν να κινούνται στην ψηφοφορία απόρησε ο Βαλάντης Πάκος. Ο παίκτης των «Αθηναίων» αναρωτήθηκε γιατί οι «Επαριχώτες» δεν ψηφίζουν τον Μιχάλη Σηφάκη ως υποψήφιο για αποχώρηση από το Survivor, παρομοιάζοντας τη στρατηγική τους με παρτίδα σκάκι, χωρίς βασιλιά και με δύο βασίλισσες. Όπως είπε, η αντίπαλη ομάδα είναι όλο εκπλήξεις.
Μιλώντας στην κάμερα του νέου επεισοδίου του ριάλιτι επιβίωσης, ο Βαλάντης Πάκος σχολίασε: «Δεν ξέρω για ποιον λόγο δεν ψηφίζουν τον Μιχάλη Σηφάκη να τελειώνει η υπόθεση. Μάλλον προσπαθούν να χωριστούν πάλι σε τρία κομμάτια. Να γίνουν τρεις, τρεις, τρεις, Εγώ αυτό βλέπω. Αυτή η ομάδα, δεν παίζεται, είναι όλο εκπλήξεις. Είναι σαν να παίζεις σκάκι με δύο βασίλισσες και να μην υπάρχει βασιλιάς. Δεν παίζεται το σκάκι έτσι».
