To περιβάλλον της Αντζελίνα Τζολί διαψεύδει ότι έχει σχέση με τον Λουί Γκαρέλ
Αντζελίνα Τζολί Λουί Γκαρέλ

To περιβάλλον της Αντζελίνα Τζολί διαψεύδει ότι έχει σχέση με τον Λουί Γκαρέλ

Πηγή διευκρινίζει ότι η ηθοποιός παραμένει ελεύθερη και επικεντρωμένη στα παιδιά και την εργασία της

Άννα Νταλλαρή
Δεν επιβεβαιώνονται τα σενάρια περί σχέσης ανάμεσα στην Αντζελίνα Τζολί και τον Γάλλο ηθοποιό Λουί Γκαρέλ, καθώς πηγή που μίλησε στο TMZ ανέφερε ότι οι δύο τους είναι «μόνο φίλοι».

Οι φήμες περί ειδυλλίου ξεκίνησαν όταν οι δύο ηθοποιοί εθεάθησαν να δειπνούν μαζί, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «είναι φίλοι και εκεί βασίζεται η σχέση τους». Όπως διευκρινίστηκε, η Αντζελίνα Τζολί παραμένει αυτή την περίοδο ελεύθερη.


«Η Αντζελίνα και ο Λουί είναι καλοί φίλοι που έχουν κοινούς φίλους… αλλά εκείνη παραμένει single και είναι επικεντρωμένη μόνο στα παιδιά της και στη δουλειά της», ανέφερε χαρακτηριστικά πρόσωπο από το περιβάλλον της.

Η Αντζελίνα Τζολί υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ. Ο γάμος τους έληξε με τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2016. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σάιλο και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται σήμερα σε σχέση με την επιχειρηματία Ινές ντε Ραμόν.
