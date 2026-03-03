Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
To περιβάλλον της Αντζελίνα Τζολί διαψεύδει ότι έχει σχέση με τον Λουί Γκαρέλ
To περιβάλλον της Αντζελίνα Τζολί διαψεύδει ότι έχει σχέση με τον Λουί Γκαρέλ
Πηγή διευκρινίζει ότι η ηθοποιός παραμένει ελεύθερη και επικεντρωμένη στα παιδιά και την εργασία της
Δεν επιβεβαιώνονται τα σενάρια περί σχέσης ανάμεσα στην Αντζελίνα Τζολί και τον Γάλλο ηθοποιό Λουί Γκαρέλ, καθώς πηγή που μίλησε στο TMZ ανέφερε ότι οι δύο τους είναι «μόνο φίλοι».
Οι φήμες περί ειδυλλίου ξεκίνησαν όταν οι δύο ηθοποιοί εθεάθησαν να δειπνούν μαζί, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «είναι φίλοι και εκεί βασίζεται η σχέση τους». Όπως διευκρινίστηκε, η Αντζελίνα Τζολί παραμένει αυτή την περίοδο ελεύθερη.
«Η Αντζελίνα και ο Λουί είναι καλοί φίλοι που έχουν κοινούς φίλους… αλλά εκείνη παραμένει single και είναι επικεντρωμένη μόνο στα παιδιά της και στη δουλειά της», ανέφερε χαρακτηριστικά πρόσωπο από το περιβάλλον της.
Η Αντζελίνα Τζολί υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ. Ο γάμος τους έληξε με τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2016. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σάιλο και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.
Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται σήμερα σε σχέση με την επιχειρηματία Ινές ντε Ραμόν.
Οι φήμες περί ειδυλλίου ξεκίνησαν όταν οι δύο ηθοποιοί εθεάθησαν να δειπνούν μαζί, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «είναι φίλοι και εκεί βασίζεται η σχέση τους». Όπως διευκρινίστηκε, η Αντζελίνα Τζολί παραμένει αυτή την περίοδο ελεύθερη.
Angelina Jolie and Louis Garrel are not taking their onscreen romance into real life ... despite persistent rumors to the contrary.— TMZ (@TMZ) March 3, 2026
Read more: https://t.co/whdZH0Sync pic.twitter.com/OYifDhmpHw
«Η Αντζελίνα και ο Λουί είναι καλοί φίλοι που έχουν κοινούς φίλους… αλλά εκείνη παραμένει single και είναι επικεντρωμένη μόνο στα παιδιά της και στη δουλειά της», ανέφερε χαρακτηριστικά πρόσωπο από το περιβάλλον της.
Η Αντζελίνα Τζολί υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ. Ο γάμος τους έληξε με τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2016. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σάιλο και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.
Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται σήμερα σε σχέση με την επιχειρηματία Ινές ντε Ραμόν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα