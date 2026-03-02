Οι πιο viral στιγμές των φετινών Actor Awards: Aπό τις κραυγές της Βαϊόλα Ντέιβις έως την... cringe εμφάνιση της Κρίστεν Μπελ
Οι πιο viral στιγμές των φετινών Actor Awards: Aπό τις κραυγές της Βαϊόλα Ντέιβις έως την... cringe εμφάνιση της Κρίστεν Μπελ
Οι στιγμές που ξεχώρισαν στη φετινή τελετή και προκάλεσαν αντιδράσεις εντός και εκτός της αίθουσας
Στιγμές που προκάλεσαν αντιδράσεις και έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημάδεψαν την τελετή των Actor Awards 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Shrine Auditorium and Expo Hall στο Λος Άντζελες, με πλήθος αστέρων του Χόλιγουντ να δίνουν το «παρών».
Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η αντίδραση της Βαϊόλα Ντέιβις όταν άνοιξε τον φάκελο για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου και ανακοίνωσε τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ως νικητή, με την ηθοποιό να πανηγυρίζει με δυνατές κραυγές χαράς. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν επικράτησε του Τιμοτέ Σαλαμέ, του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, του Ίθαν Χοκ και του Τζέσι Πλέμονς, σε μία από τις μεγάλες ανατροπές της βραδιάς.
Συγκίνηση προκάλεσε και η απονομή βραβείου στην εκλιπούσα Κάθριν Ο’Χάρα. Ο Σεθ Ρόγκεν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για την ηθοποιό που πέθανε τον περασμένο Ιανουάριο, χαρακτηρίζοντας την στιγμή «πολύ θλιβερή». «Ξέρω ότι θα ήταν ταπεινή που θα λάμβανε αυτό το βραβείο από τους συναδέλφους της, τους οποίους θαύμαζε τόσο», είπε, με τη φωνή του να σπάει, ενώ το κοινό σηκώθηκε όρθιο.
Στο κόκκινο χαλί, η Γκουίνεθ Πάλτροου συζητήθηκε για έναν διαφορετικό λόγο, καθώς εμφανίστηκε στη σκηνή με το καστ της ταινίας «Marty Supreme» έχοντας χάσει ένα από τα σκουλαρίκια της, χωρίς ωστόσο να δείχνει ενοχλημένη από το απρόοπτο.
Ενθουσιασμό προκάλεσε και η επανένωση των Μίντι Κέιλινγκ, Άντζελα Κίνσεϊ, Τζένα Φίσερ και Έλι Κέμπερ, 13 χρόνια μετά το τέλος της σειράς «The Office», όταν ανέβηκαν στη σκηνή για να απονείμουν βραβείο.
Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η αντίδραση της Βαϊόλα Ντέιβις όταν άνοιξε τον φάκελο για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου και ανακοίνωσε τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ως νικητή, με την ηθοποιό να πανηγυρίζει με δυνατές κραυγές χαράς. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν επικράτησε του Τιμοτέ Σαλαμέ, του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, του Ίθαν Χοκ και του Τζέσι Πλέμονς, σε μία από τις μεγάλες ανατροπές της βραδιάς.
Συγκίνηση προκάλεσε και η απονομή βραβείου στην εκλιπούσα Κάθριν Ο’Χάρα. Ο Σεθ Ρόγκεν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για την ηθοποιό που πέθανε τον περασμένο Ιανουάριο, χαρακτηρίζοντας την στιγμή «πολύ θλιβερή». «Ξέρω ότι θα ήταν ταπεινή που θα λάμβανε αυτό το βραβείο από τους συναδέλφους της, τους οποίους θαύμαζε τόσο», είπε, με τη φωνή του να σπάει, ενώ το κοινό σηκώθηκε όρθιο.
Στο κόκκινο χαλί, η Γκουίνεθ Πάλτροου συζητήθηκε για έναν διαφορετικό λόγο, καθώς εμφανίστηκε στη σκηνή με το καστ της ταινίας «Marty Supreme» έχοντας χάσει ένα από τα σκουλαρίκια της, χωρίς ωστόσο να δείχνει ενοχλημένη από το απρόοπτο.
Ενθουσιασμό προκάλεσε και η επανένωση των Μίντι Κέιλινγκ, Άντζελα Κίνσεϊ, Τζένα Φίσερ και Έλι Κέμπερ, 13 χρόνια μετά το τέλος της σειράς «The Office», όταν ανέβηκαν στη σκηνή για να απονείμουν βραβείο.
Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η πεντάχρονη Ρου Ρόουζ Σάμπερτ, κόρη της Tεγιάνα Τέιλορ, η οποία τράβηξε τα βλέμματα με τις εκφράσεις και τις αντιδράσεις της.
@netflix
she stole the show 🥹 #ActorAwards♬ Chill Vibes - Tollan Kim
@hollywoodreporter
TeyanaTaylor’s daughter Rue steals the #ActorsAwards carpet with her own photoshoot♬ original sound - The Hollywood Reporter
Συζητήσεις προκάλεσε και το εναρκτήριο μουσικό νούμερο της οικοδέσποινας Κρίστεν Μπελ που χαρακτηρίστηκε από πολλούς άβολο και cringe, η οποία σχολίασε με τραγούδι τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα διασημοτήτων όπως η Μέριλιν Μονρόε, η Έμα Στόουν και ο Βιν Ντίζελ, με τις αμήχανες αντιδράσεις των παρευρισκομένων να καταγράφονται από τις κάμερες.
Ανάμεσα στις απουσίες που σχολιάστηκαν ήταν εκείνη του Μπόουεν Γιανγκ, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε από την Κάθριν Χαν, βρισκόταν «εγκλωβισμένος στην Ανταρκτική», με φωτογραφία του να προβάλλεται στη μεγάλη οθόνη της αίθουσας.
Τέλος, ο Μάικλ Τζ. Φοξ απέσπασε θερμό χειροκρότημα όταν εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τον γιο του Σαμ, λέγοντας: «Είμαι ο Μάικλ Τζ. Φοξ και πατέρας, και είμαι ηθοποιός».
@hellocanadamag
Michael J. Fox brought the audience to its feet with a surprise appearance at the Actor Awards ❤️ The Canadian star and Parkinson’s activist, 64, touched hearts as he explained how his career had resulted in his marriage to Tracy Pollan and their four children including son Sam - “by the way, he’s not an actor, he’s just my date,” joked the proud dad 🥹 #michaeljfox 📽️: netflix / actorawards♬ original sound - HELLO! Canada Magazine
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα