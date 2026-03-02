Το «naked dress» της Τεγιάνα Τέιλορ και η φουντωτή ουρά της Ντέμι Μουρ, οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στα Actor Awards
Οι επώνυμες που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί την Κυριακή 1 Μαρτίου εντυπωσίασαν με τις δημιουργίες που επέλεξαν
Εντυπωσιακές ήταν οι εμφανίσεις των διάσημων που περπάτησαν το κόκκινο χαλί των φετινών Actor Awards του SAG-AFTRA, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1 Μαρτίου στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες, με παρουσιάστρια την Κρίστεν Μπελ και μεταδόθηκε αποκλειστικά μέσω Netflix.
Πολλές από τις γυναίκες ηθοποιούς επέλεξαν να κάνουν πιο απλές αλλά πάντα κομψές εμφανίσεις, ενώ υπήρξαν και παρουσίες που ξεχώρισαν με τις εκκεντρικές δημιουργίες που φόρεσαν.
Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στα Actor Awards 2026
Η Τεγιάνα Τέιλορ εμφανίστηκε με ένα «naked dress» του σχεδιαστή Thom Browne, σε λευκό και ασημί χρώμα, με ουρά από παγιέτες και κορδέλες, ολοκληρώνοντας το look της με κοσμήματα Tiffany & Co.
Η Έμα Στόουν φόρεσε ένα λιλά φόρεμα με λάμψεις του οίκου Louis Vouitton, με ασορτί πανωφόρι, χωρίς να το βαραίνει με αξεσουάρ.
Η Κέιτ Χάντσον φόρεσε μία δημιουργία του Valentino, σε εκρού χρώμα, με άνοιγμα κάτω από το στήθος και κάπα, ενώ η Γκουίνεθ Πάλτροου ντύθηκε στα μαύρα, με μία δαντελένια δημιουργία Givenchy, γεμάτη στρας.
Η Ντέμι Μουρ φόρεσε Schiaparelli και ξεχώρισε με την πουά «ουρά» από τούλη στο πίσω μέρος του φορέματός της.
Η Τζένα Ορτέγκα διάλεξε ένα Dior φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και σκίσιμο στο πόδι, το οποίο είχε συνδυάσει με κάλτσες σε γκρι χρώμα.
Η Odessa A’zion έκανε τη διαφορά με μία ολόσωμη φόρμα από κρόσσια του Giorgio Armani Privé.
Η Σοφία Κάρσον έκανε μία επίσης εντυπωσιακή εμφάνιση μέσα σε δημιουργία Elie Saab και κοσμήματα Chopard.
