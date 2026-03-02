H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Ο Χάρισον Φορντ συγκινήθηκε παραλαμβάνοντας το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στα Actor Awards
Ο Χάρισον Φορντ συγκινήθηκε παραλαμβάνοντας το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στα Actor Awards
Το τιμητικό βραβείο απονεμήθηκε στον 83χρονο ηθοποιό από τον Γούντι Χάρελσον
Με δάκρυα στα μάτια παρέλαβε ο Χάρισον Φορντ το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στα Actor Awards 2026, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του και μιλώντας με χιούμορ για τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο.
Το τιμητικό βραβείο απονεμήθηκε στον 83χρονο ηθοποιό από τον Γούντι Χάρελσον, ενώπιον πλήθους καλλιτεχνών στο Shrine Auditorium and Expo Hall στο Λος Άντζελες. Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ο Φορντ δήλωσε: «Νιώθω απίστευτα ευγνώμων για αυτή την ευγενική προσοχή, αλλά για να είμαι σαφής, είμαι επίσης αρκετά ταπεινός». Και πρόσθεσε: «Βρίσκομαι σε μια αίθουσα γεμάτη ηθοποιούς, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι εδώ για να παραλάβουν βραβείο για την καταπληκτική δουλειά τους. Ενώ εγώ είμαι εδώ για να παραλάβω ένα βραβείο επειδή είμαι ζωντανός».
Δείτε το βίντεο
Στην ομιλία του αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, λέγοντας ότι «δεν είχα επιτυχία από τη μία μέρα στην άλλη» και ότι «πάλεψα για περίπου 15 χρόνια», εναλλάσσοντας δουλειές υποκριτικής με εργασίες ως ξυλουργός. Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε: «Είναι λίγο παράξενο να λαμβάνω ένα βραβείο συνολικής προσφοράς στο μέσο της καριέρας μου. Είναι λίγο νωρίς, δεν νομίζετε; Είμαι ακόμη εν ενεργεία ηθοποιός».
Κατά την ομιλία του ευχαρίστησε και τη σύζυγό του, Κάλιστα Φλόκχαρτ, καθώς και συναδέλφους που τον στήριξαν στη διαδρομή του στον χώρο του κινηματογράφου.
Το τιμητικό βραβείο απονεμήθηκε στον 83χρονο ηθοποιό από τον Γούντι Χάρελσον, ενώπιον πλήθους καλλιτεχνών στο Shrine Auditorium and Expo Hall στο Λος Άντζελες. Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ο Φορντ δήλωσε: «Νιώθω απίστευτα ευγνώμων για αυτή την ευγενική προσοχή, αλλά για να είμαι σαφής, είμαι επίσης αρκετά ταπεινός». Και πρόσθεσε: «Βρίσκομαι σε μια αίθουσα γεμάτη ηθοποιούς, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι εδώ για να παραλάβουν βραβείο για την καταπληκτική δουλειά τους. Ενώ εγώ είμαι εδώ για να παραλάβω ένα βραβείο επειδή είμαι ζωντανός».
Δείτε το βίντεο
Στην ομιλία του αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, λέγοντας ότι «δεν είχα επιτυχία από τη μία μέρα στην άλλη» και ότι «πάλεψα για περίπου 15 χρόνια», εναλλάσσοντας δουλειές υποκριτικής με εργασίες ως ξυλουργός. Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε: «Είναι λίγο παράξενο να λαμβάνω ένα βραβείο συνολικής προσφοράς στο μέσο της καριέρας μου. Είναι λίγο νωρίς, δεν νομίζετε; Είμαι ακόμη εν ενεργεία ηθοποιός».
Κατά την ομιλία του ευχαρίστησε και τη σύζυγό του, Κάλιστα Φλόκχαρτ, καθώς και συναδέλφους που τον στήριξαν στη διαδρομή του στον χώρο του κινηματογράφου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα