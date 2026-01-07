Ο Χρίστος Κούγιας ανέβασε μία παιδική φωτογραφία με τον πατέρα του, Αλέξη
Ο Χρίστος Κούγιας ανέβασε μία παιδική φωτογραφία με τον πατέρα του, Αλέξη

Ο ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Φεβρουάριο στα 74 του χρόνια

Ο Χρίστος Κούγιας ανέβασε μία παιδική φωτογραφία με τον πατέρα του, Αλέξη
Μία νέα δημοσίευση για τον εκλιπόντα πατέρα του, Αλέξη Κούγια έκανε ο γιος του, Χρίστος στα social media.

Πριν από περίπου έναν χρόνο και συγκεκριμένα στις 28 Φεβρουαρίου, ο δικηγόρος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών από καρκίνο, μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου.

Ο γιος του, Χρίστος δημοσίευσε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου ένα Instagram story, με μία κοινή φωτογραφία με τον πατέρα του, από την παιδική του ηλικία. Στην εικόνα εμφανίζεται ο Αλέξης Κούγιας κρατώντας από το χέρι τα παιδιά του, Μάιρα και Χρίστο όταν ήταν μικρά.

Ο Χρίστος Κούγιας ανέβασε μία παιδική φωτογραφία με τον πατέρα του, Αλέξη
