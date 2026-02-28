Η Αντιγόνη Κουλουκάκου πήγε στη Ρώμη με τον γιο της
Η Αντιγόνη Κουλουκάκου πήγε στη Ρώμη με τον γιο της

Δημιουργώντας αναμνήσεις και κάνοντας όνειρα πραγματικότητα, έγραψε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Στη Ρώμη με τον γιο της ταξίδεψε η Αντιγόνη Κουλουκάκου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την απόδρασή της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media εικόνες με τον γιο της και την παρέα, με την οποία βρέθηκε στην Ιταλία. Όσο για τη στενή σχέση που έχει με τη συγκεκριμένη πόλη, η Αντιγόνη Κουλουκάκου σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου: «Η αιώνια πόλη μου. Πάντα μοιάζει με σπίτι. Δημιουργώντας αναμνήσεις και κάνοντας όνειρα πραγματικότητα. Ευχαριστώ Ρώμη».

Δείτε την ανάρτησή της


