Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Η Αντιγόνη Κουλουκάκου πήγε στη Ρώμη με τον γιο της
Η Αντιγόνη Κουλουκάκου πήγε στη Ρώμη με τον γιο της
Δημιουργώντας αναμνήσεις και κάνοντας όνειρα πραγματικότητα, έγραψε η ηθοποιός
Στη Ρώμη με τον γιο της ταξίδεψε η Αντιγόνη Κουλουκάκου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την απόδρασή της.
Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media εικόνες με τον γιο της και την παρέα, με την οποία βρέθηκε στην Ιταλία. Όσο για τη στενή σχέση που έχει με τη συγκεκριμένη πόλη, η Αντιγόνη Κουλουκάκου σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου: «Η αιώνια πόλη μου. Πάντα μοιάζει με σπίτι. Δημιουργώντας αναμνήσεις και κάνοντας όνειρα πραγματικότητα. Ευχαριστώ Ρώμη».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media εικόνες με τον γιο της και την παρέα, με την οποία βρέθηκε στην Ιταλία. Όσο για τη στενή σχέση που έχει με τη συγκεκριμένη πόλη, η Αντιγόνη Κουλουκάκου σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου: «Η αιώνια πόλη μου. Πάντα μοιάζει με σπίτι. Δημιουργώντας αναμνήσεις και κάνοντας όνειρα πραγματικότητα. Ευχαριστώ Ρώμη».
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα