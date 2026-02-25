Ο γιος του Τριντό αναφέρθηκε στη σχέση του πατέρα του: Έχω μιλήσει για ώρες με την Κέιτι Πέρι, είναι κουλ
Μου έδωσε συμβουλές και μου πρότεινε τα επόμενα βήματα, είπε ο Ξαβιέ Τριντό που στοχεύει σε μία καριέρα ως ράπερ
Τη σχέση του πατέρα του με την Κέιτι Πέρι σχολίασε ο γιος του Τζάστιν Τριντό. Ο 18χρονος Ξαβιέ Τριντό που φιλοδοξεί να κάνει μία καριέρα στη μουσική βιομηχανία ως ράπερ, τόνισε ότι έχει περάσει ώρες συζητώντας για μουσική με την τραγουδίστρια και σύντροφο του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά, την οποία χαρακτήρισε «κουλ».
Ο γιος του πολιτικού μίλησε για την ποπ σταρ κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στη διαδικτυακή εκπομπή του G Hobs. Ο Ξαβιέ Τριντό επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του, του έχει ήδη γνωρίσει τη σύντροφό του, καθώς η σχέση τους φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή.
Αφού εξήγησε ότι την έχει γνωρίσει και ότι έχει περάσει χρόνο μαζί της, είπε: «Είναι κουλ. Είναι καλή». Όπως αποκάλυψε, συζήτησαν και για τη μουσική, που αποτελεί κοινό τους ενδιαφέρον. «Έχουμε μιλήσει για ώρες», ανέφερε, εξηγώντας ότι είχαν συζήτηση ειδικά «για τη μουσική μου. Μου έδωσε συμβουλές και μου πρότεινε τα επόμενα βήματα και διάφορα τέτοια πράγματα».
Τέλος, ρωτήθηκε για το αν μίλησαν για το ταξίδι της στο διάστημα με την αποστολή Blue Origin, με εκείνον να απαντά: «Δεν μιλήσαμε γι’ αυτό. Πήγε στο φεγγάρι;».
Οι φήμες για το ειδύλλιο ανάμεσα στην Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό ξεκίνησαν πριν από περίπου επτά μήνες, λίγο καιρό αφότου η τραγουδίστρια είχε βάλει τέλος στη σχέση της με τον επί χρόνια σύντροφό της, και πατέρα της κόρης της, τον Ορλάντο Μπλουμ. Από την άλλη, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά χώρισε με την πρώην σύζυγό του το 2023 μετά από 18 χρόνια γάμου και την απόκτηση τριών παιδιών.
Οι δυο τους είχαν προσπαθήσει να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά οι πρώτες εικόνες από ένα ρομαντικό δείπνο είχαν ενισχύσει τις φήμες. Τελικά, το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του με μία δημόσια εμφάνιση για τα γενέθλια της Πέρι.
Justin Trudeau's rapper son makes rare comments about Katy Perry https://t.co/NNqfjFlLQd— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 25, 2026
