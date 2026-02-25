Σία Κοσιώνη: Ποτέ στ’ αλήθεια δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο, ειδικά όταν έχεις παιδιά να σε περιμένουν
Δεν είμαι στο 100% καλά, αλλά θα φτάσω, είπε η δημοσιογράφος για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της
Στην πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της αναφέρθηκε η Σία Κοσιώνη, τονίζοντας ότι δεν έχασε ποτέ την αισιοδοξία της, με την οικογένειά της να αποτελεί το κύριο κίνητρό της.
Η δημοσιογράφος επέστρεψε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ μετά την απουσία της λόγω της νοσηλείας της. Σε δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια στις τηλεοπτικές κάμερες, εξήγησε πώς ένιωθε πριν την επιστροφή της στο δελτίο: «Είχα ένα άγχος ομολογώ μην πάει κάτι στραβά, μην κουραστώ, μην βήξω. Κατά τα άλλα, είναι σαν το ποδήλατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, όλη τη δημοσιογραφική οικογένεια, για το ενδιαφέρον όλης αυτής της περιπέτειας. Είμαι καλά, δεν είμαι στο 100% αλλά θα φτάσω».
Για το πώς διαχειρίστηκε την ψυχολογία της κατά τη διάρκεια της περιπέτειας, τόνισε: «Ποτέ στ’ αλήθεια δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο, ειδικά όταν έχεις παιδάκια να σε περιμένουν, δεν μπορείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου κάτι να πάει στραβά. Η ΜΕΘ είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία προφανώς, θυμάμαι αρκετά πράγματα».
Αναφερόμενη στην ανάγκη ανάρρωσης και στη σημασία της υγείας, σημείωσε: «Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω. Η κόπωση είναι το θέμα μου περισσότερο. Το πρώτο πράγμα που έχει αξία στη ζωή μας είναι η υγεία μας, κάνουμε μία άγρια δουλειά. Προτεραιότητά μας είναι ο εαυτός μας και οι άνθρωποί μας».
Σχετικά με τις πρώτες μέρες της ανάρρωσής της, η δημοσιογράφος περιέγραψε: «Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Χρειάστηκε να περάσει ένας μήνας για να περπατήσω, ένα βήμα τη φορά. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το σώμα μου επέβαλε στο μυαλό μου τι πρέπει να κάνει και όχι το αντίστροφο».
Τέλος, η Σία Κοσιώνη μίλησε για τη στήριξη που είχε από την οικογένειά της, και ειδικά από τον σύζυγό της: «Ο σύζυγός μου ήταν βράχος δίπλα μου από την πρώτη στιγμή, ήταν το στήριγμά μου, δεν με άφησε δευτερόλεπτο και του είμαι ευγνώμων, όπως και σε όλη μας την οικογένεια. Είναι μια δοκιμασία για όλη την οικογένεια. Κάναμε FaceTime ακόμα και τις εργασίες του σχολείου, όταν βγήκα από τη ΜΕΘ και μπορούσα να μιλήσω περισσότερο».
Το βράδυ της Τρίτης, η δημοσιογράφος ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης μέσα από το δελτίο ειδήσεων: «Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, πίσω στη θέση μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας όλο αυτό το διάστημα. Να είστε όλοι καλά».
Η δημοσιογράφος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να μην παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και αποφάσισαν την εισαγωγή της, καθώς οι εξετάσεις κατέδειξαν μόλυνση από πνευμονιόκοκκο. Η Σία Κοσιώνη νοσηλεύτηκε στην εντατική μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της, ενώ η νοσηλεία της συνεχίστηκε για μερικές ακόμα ημέρες. Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Μπακογιάννης ανακοίνωσε ότι επέστρεψε στο σπίτι τους.
