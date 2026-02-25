Σία Κοσιώνη: Ποτέ στ’ αλήθεια δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο, ειδικά όταν έχεις παιδιά να σε περιμένουν

Για το πώς διαχειρίστηκε την ψυχολογία της κατά τη διάρκεια της περιπέτειας, τόνισε:

Αναφερόμενη στην ανάγκη ανάρρωσης και στη σημασία της υγείας, σημείωσε:

Σχετικά με τις πρώτες μέρες της ανάρρωσής της, η δημοσιογράφος περιέγραψε:

Τέλος, η Σία Κοσιώνη μίλησε για τη στήριξη που είχε από την οικογένειά της, και ειδικά από τον σύζυγό της:

Το βράδυ της Τρίτης, η δημοσιογράφος



Η δημοσιογράφος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να μην παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και αποφάσισαν την εισαγωγή της, καθώς οι εξετάσεις

Το βράδυ της Τρίτης, η δημοσιογράφος ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης μέσα από το δελτίο ειδήσεων: «Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, πίσω στη θέση μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας όλο αυτό το διάστημα. Να είστε όλοι καλά».