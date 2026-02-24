Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Μαρία Κωνσταντάκη: Δεν θα παίζω στα «Υπέροχα Πλάσματα», δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μου
Μαρία Κωνσταντάκη: Δεν θα παίζω στα «Υπέροχα Πλάσματα», δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μου
Οι άνθρωποι προχωράμε, σημείωσε η ηθοποιός που είχε συμμετάσχει στους προηγούμενους κύκλους της σειράς
Την απουσία της από τα νέα επεισόδια της σειράς «Υπέροχα Πλάσματα» επιβεβαίωσε η Μαρία Κωνσταντάκη. Η ηθοποιός αποτελούσε μέρος του καστ των προηγούμενων κύκλων του σίριαλ. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε η ίδια, οι άνθρωποι πίσω από την παραγωγή δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί της, προτείνοντάς της να επαναλάβει τον ρόλο που είχε υποδυθεί.
«Πλέον είναι τελειωμένη ιστορία, θα γίνουν κανονικά, ξεκινούν τα γυρίσματα τον Μάρτιο. Δεν ξέρω αν μπήκε στον πάγο η σειρά. Εγώ δεν θα παίζω στη σειρά, δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μου. Οι άνθρωποι προχωράμε», διευκρίνισε η Μαρία Κωνσταντάκη στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.
Αναφερόμενη στη συνέχεια των δηλώσεών της στη σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό», η ηθοποιός τόνισε πως θα ολοκληρωθεί, όπως είχε συμφωνηθεί. «Η σειρά “Καλά θα πάει κι αυτό” ολοκληρώνεται στην ώρα της. Ήταν να κάνουμε 50 επεισόδια και κάναμε τελικά 63», επισήμανε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 01:30
Φωτογραφία: NDPPHOTO
