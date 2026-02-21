Η Χίλαρι Νταφ δήλωσε ότι επιτέλους κατανοεί το σεξ και «δεν είναι έτοιμη να τη βγάλουν στο περιθώριο»
Στη δεκαετία των 20 το σεξ δεν ήταν πάντα απολαυστικό, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για το σεξ μίλησε η Χίλαρι Νταφ, σημειώνοντας πως αισθάνεται ότι πλέον το κατανοεί και δεν είναι έτοιμη «να τη βγάλουν στο περιθώριο».
Η τραγουδίστρια, η οποία επέστρεψε στη μουσική σκηνή μετά από 20 χρόνια, σε συνέντευξη που έδωσε στους Los Angeles Times, δήλωσε ότι το σεξ έχει γίνει καλύτερο για εκείνη όσο μεγαλώνει, ενώ στα στη δεκαετία των 20 της δεν το απολάμβανε πάντοτε.
Η Χίλαρι Νταφ είπε χαρακτηριστικά: «Νιώθω επιτέλους ότι ξέρω πολλά για το σεξ» και πρόσθεσε: «Στη δεκαετία των 20, το σεξ δεν ήταν πάντα απολαυστικό, υπήρχαν τόσα πολλά να καταλάβω. Τώρα επιτέλους το κατανοώ. Ίσως αυτό να είναι γυναικείο θέμα, αλλά δεν είμαι έτοιμη να με βγάλουν στο περιθώριο».
Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια, η οποία είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, μίλησε επίσης για τα σχόλια που δέχεται για την ηλικία της: «Οι άνθρωποι έρχονται συνεχώς και μου λένε "Ουάου, γέρασες πολύ καλά". Και εγώ λέω "Είμαι μόνο 38. Απλώς με ξέρετε από τότε που ήμουν 9"», είπε η Νταφ και κατέληξε: «Πότε αρχίζω να παίρνω "εκπτώσεις"; Νιώθω ότι τα 38 δεν είναι μεγάλη ηλικία, αν και όταν σκεφτόμουν τους γονείς μου στα 40, έδειχναν πολύ διαφορετικοί απ’ ό,τι δείχνουμε εμείς τώρα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Hilary Duff 'Finally Understands' Sex in Her 30s and Jokes She's 'Not Ready to Be Put Out to Pasture' Yet https://t.co/mAKtaumIUw— People (@people) February 21, 2026
Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια, η οποία είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, μίλησε επίσης για τα σχόλια που δέχεται για την ηλικία της: «Οι άνθρωποι έρχονται συνεχώς και μου λένε "Ουάου, γέρασες πολύ καλά". Και εγώ λέω "Είμαι μόνο 38. Απλώς με ξέρετε από τότε που ήμουν 9"», είπε η Νταφ και κατέληξε: «Πότε αρχίζω να παίρνω "εκπτώσεις"; Νιώθω ότι τα 38 δεν είναι μεγάλη ηλικία, αν και όταν σκεφτόμουν τους γονείς μου στα 40, έδειχναν πολύ διαφορετικοί απ’ ό,τι δείχνουμε εμείς τώρα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
