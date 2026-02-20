Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ακόμη και μπροστά μου κάποιοι δεν σταματούν να σχολιάζουν τα κιλά μου
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ακόμη και μπροστά μου κάποιοι δεν σταματούν να σχολιάζουν τα κιλά μου
Όταν κάποιος δεν σκέφτεται ότι μπορεί να σε πληγώσει λέγοντάς σου για τα κιλά σου, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά ακόμη, είπε ο παρουσιαστής
Στα σχόλια που δέχεται για το βάρος του αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που σχολιάζουν τα κιλά του ενώ εκείνος είναι παρών.
Ο παρουσιαστής επεσήμανε ότι η εμφάνιση και το βάρος κάθε ατόμου δεν θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, τόνισε πως ένα πρόσωπο που προχωράει σε σχόλια για τον σωματότυπο ενός άλλου ανθρώπου, θα πρέπει να σκεφτεί ότι ενδεχομένως θα τον πληγώσει με τον τρόπο του.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Ξέρετε, πάρα πολλοί ακόμη και μπροστά μου δεν σταματούν στο να σχολιάζουν τα κιλά μου. Άρα έχει πολλή δουλειά ακόμη η ιστορία. Όταν κάποιος δεν σκέφτεται ότι μπορεί να σε πληγώσει λέγοντάς σου ακόμα και τετ-α-τετ για τα κιλά σου, έχει πολλή δουλειά ακόμη. Το θεωρούν πλάκα. Έχει πολλή δουλειά ακόμη για την πραγματική ισότητα των γυναικών, έχει πολλή δουλειά ακόμη για να σταματήσουμε το bullying, για να κρίνουμε τους ανθρώπους».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο παρουσιαστής πρόσθεσε ότι δεν δίνει βάση στα σχόλια για τα κιλά του, ενώ εξέφρασε την ελπίδα του, ότι ίσως ορισμένοι έχουν αλλάξει την αντίληψή τους όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν ακόμα ασχολούνται με αυτό το πράγμα στην Ελλάδα τότε νομίζω ότι κάνουμε έναν αγώνα που από ότι φαίνεται δυστυχώς… Εντάξει, θα μου πείτε τώρα θα υπάρξουν κι αυτά. Αλλά ο περισσότερος κόσμος νομίζω αρχίζει να το αντιλαμβάνεται».
