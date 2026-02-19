Η σπόντα της Φανής προς τη Δήμητρα στο Survivor: Εσύ ψηφίζεις δίκαια;
Η σπόντα της Φανής προς τη Δήμητρα στο Survivor: Εσύ ψηφίζεις δίκαια;
Η Φανή σχολίασε τη στάση της συμπαίκτριάς της στην ψηφοφορία των «Επαρχιωτών»
Μία αιχμή για τη στάση της Δήμητρας στην ψηφοφορία των «Επαρχιωτών» έκανε η Φανή απόψε στο Survivor. Η πρώτη ψήφισε τη συμπαίκτρία της ως υποψήφια για αποχώρηση, αφού δεν αποδέχεται τη συμπεριφορά της.
Από την άλλη, η Φανή ανέφερε ότι η Δήμητρα προσέγγισε τον Σταύρο, λέγοντάς του ότι είναι άδικο να την ψηφίσει. Μεταφέροντας όσα ειπώθηκαν ανάμεσά τους, η Φανή αναρωτήθηκε, αν η συμπαίκτριά της είναι δίκαιη με τις ψήφους που δίνει.
Μιλώντας στην κάμερα κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου του ριάλιτι επιβίωσης, το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, η Φανή είπε για τη Δήμητρα: «Θέλω να πω κάτι, το οποίο δεν ξέρει κανένας. Το κατάλαβα εγώ γιατί έχω τσακίρικο μάτι. Σε κάποια φάση στα πρόχειρα καταλύματα είδα τον Σταύρο να μιλάει με τη Δήμητρα. Τελειώνουν τη συζήτηση και τον ρωτάω ''Τι έγινε;'' και μου λέει ''Με έπιασε η Δήμητρα να με ρωτήσει, αν θα την ψηφίσω και μου είπε ότι δεν είναι δίκαιο να ψηφιστεί''. Θέλω να κάνω μία ερώτηση ''Δημητρούλα, εσύ ψηφίζεις δίκαια;''. Για να ξέρω».
Δείτε το βίντεο
Από την άλλη, η Φανή ανέφερε ότι η Δήμητρα προσέγγισε τον Σταύρο, λέγοντάς του ότι είναι άδικο να την ψηφίσει. Μεταφέροντας όσα ειπώθηκαν ανάμεσά τους, η Φανή αναρωτήθηκε, αν η συμπαίκτριά της είναι δίκαιη με τις ψήφους που δίνει.
Μιλώντας στην κάμερα κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου του ριάλιτι επιβίωσης, το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, η Φανή είπε για τη Δήμητρα: «Θέλω να πω κάτι, το οποίο δεν ξέρει κανένας. Το κατάλαβα εγώ γιατί έχω τσακίρικο μάτι. Σε κάποια φάση στα πρόχειρα καταλύματα είδα τον Σταύρο να μιλάει με τη Δήμητρα. Τελειώνουν τη συζήτηση και τον ρωτάω ''Τι έγινε;'' και μου λέει ''Με έπιασε η Δήμητρα να με ρωτήσει, αν θα την ψηφίσω και μου είπε ότι δεν είναι δίκαιο να ψηφιστεί''. Θέλω να κάνω μία ερώτηση ''Δημητρούλα, εσύ ψηφίζεις δίκαια;''. Για να ξέρω».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα