Η σπόντα της Φανής προς τη Δήμητρα στο Survivor: Εσύ ψηφίζεις δίκαια;
GALA
Survivor Ψηφοφορία

Η σπόντα της Φανής προς τη Δήμητρα στο Survivor: Εσύ ψηφίζεις δίκαια;

Η Φανή σχολίασε τη στάση της συμπαίκτριάς της στην ψηφοφορία των «Επαρχιωτών»

Η σπόντα της Φανής προς τη Δήμητρα στο Survivor: Εσύ ψηφίζεις δίκαια;
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μία αιχμή για τη στάση της Δήμητρας στην ψηφοφορία των «Επαρχιωτών» έκανε η Φανή απόψε στο Survivor. Η πρώτη ψήφισε  τη συμπαίκτρία της ως υποψήφια για αποχώρηση, αφού δεν αποδέχεται τη συμπεριφορά της.

Από την άλλη, η Φανή ανέφερε ότι η Δήμητρα προσέγγισε τον Σταύρο, λέγοντάς του ότι είναι άδικο να την ψηφίσει. Μεταφέροντας όσα ειπώθηκαν ανάμεσά τους, η Φανή αναρωτήθηκε, αν η συμπαίκτριά της είναι δίκαιη με τις ψήφους που δίνει. 

Μιλώντας στην κάμερα κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου του ριάλιτι επιβίωσης, το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, η Φανή είπε για τη Δήμητρα: «Θέλω να πω κάτι, το οποίο δεν ξέρει κανένας. Το κατάλαβα εγώ γιατί έχω τσακίρικο μάτι. Σε κάποια φάση στα πρόχειρα καταλύματα είδα τον Σταύρο να μιλάει με τη Δήμητρα. Τελειώνουν τη συζήτηση και τον ρωτάω ''Τι έγινε;'' και μου λέει ''Με έπιασε η Δήμητρα να με ρωτήσει, αν θα την ψηφίσω και μου είπε ότι δεν είναι δίκαιο να ψηφιστεί''. Θέλω να κάνω μία ερώτηση ''Δημητρούλα, εσύ ψηφίζεις δίκαια;''. Για να ξέρω».

Δείτε το βίντεο

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης