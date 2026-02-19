Γκόρντον Ράμσεϊ: Ο αδερφός μου είναι εθισμένος στην ηρωίνη εδώ και τέσσερις δεκαετίες, νιώθω ενοχές
Γκόρντον Ράμσεϊ Αδερφός Εθισμός Ηρωίνη

Ο σεφ μίλησε για το «βάρος» που κουβαλάει εξαιτίας της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο Ρόνι Ράμσεϊ

Ιωάννα Μαρίνου
Για το βάρος που κουβαλάει λόγω του εθισμού του μικρότερου αδελφού του, Ρόνι, στην ηρωίνη μίλησε ο Γκόρντον Ράμσεϊ, επισημαίνοντας πως αισθάνεται ενοχές.

Στη νέα του σειρά-ντοκιμαντέρ στο Netflix, με τίτλο «Being Gordon Ramsay», ο 59χρονος σεφ εξομολογήθηκε πως ο αδερφός του είναι εθισμένος επί σαράντα χρόνια και αισθάνεται πως θα μπορούσε να βρίσκεται ο ίδιος στη θέση του, γι' αυτό και τον κατακλύζουν οι ενοχές.

Σύμφωνα με το OK! Magazine, ο Γκόρντον Ράμσεϊ δήλωσε: «Έχω έναν αδελφό που είναι εθισμένος στην ηρωίνη. Κοιμόμασταν στην ίδια κουκέτα. Είναι 15 μήνες μικρότερός μου και είναι εθισμένος εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Έχω περάσει από την κόλαση μαζί του, και έτσι έχω ένα σύμπλεγμα ενοχής. Θα μπορούσα να ήμουν εγώ, θα μπορούσαν να είχαν αντιστραφεί οι ρόλοι».


Ο Ρόνι είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας και μαζί με τον σεφ έχουν δύο ακόμη αδερφές. Το 2007, σύμφωνα με το Cosmopolitan, ο ίδιος είχε συλληφθεί στο Μπαλί, καθώς βρέθηκαν 100 μιλιγκράμ ηρωίνης στην τσέπη του κατά τη διάρκεια έρευνας, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε 10 μήνες φυλάκισης και να του επιβληθεί πρόστιμο 381 δολαρίων.

Ιωάννα Μαρίνου
