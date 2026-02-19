Μαρίλια Μητρούση: Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να αποδεχτώ τους γονείς μου και τα λάθη τους
Μαρίλια Μητρούση: Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να αποδεχτώ τους γονείς μου και τα λάθη τους
Δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω χωρίς ψυχοθεραπεία, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για την ψυχοθεραπεία που έκανε μίλησε η Μαρίλια Μητρούση, επισημαίνοντας πως τη βοήθησε να αποδεχτεί τους γονείς της και τα λάθη τους.
Η ηθοποιός εξήγησε ακόμη πως τη βοήθησε να εξελιχθεί και να μην επαναλαμβάνει άσχημες συμπεριφορές από το παρελθόν, ενώ στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ! συμπλήρωσε πως μέσα από αυτή έμαθε να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η Μαρίλια Μητρούση ανέφερε: «Δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω χωρίς ψυχοθεραπεία. Αλλά θέλει συνέπεια. Έκανα αρκετά χρόνια, αλλά σταμάτησα πέρσι όταν έκανα τα γυρίσματα για τη σειρά του Mega, Ταμπού» και πρόσθεσε πως η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε σε πολλούς τομείς της ζωής της: «Καταρχάς, να αποδεχτώ τους γονείς μου και τα λάθη τους. Να μην επαναλαμβάνω τραυματικές συμπεριφορές που πιθανόν είχα σε παιδική ηλικία. Κυρίως να εξελιχθώ. Έβλεπα ότι δεν είμαι χαρούμενη. Δεν αντιμετώπιζα τις καταστάσεις και τα πράγματα όπως εγώ θέλω. Δεν μου άρεσε αυτή η πλευρά του εαυτού μου και ήθελα να την αλλάξω, να δω πώς είναι να λειτουργώ με έναν άλλο τρόπο».
Η ηθοποιός είναι κόρη του Μιχάλη Μητρούση και της Ρουμπίνης Βασιλακοπούλου, οι οποίοι υπήρξαν παντρεμένοι από το 1996 μέχρι το 2014.
