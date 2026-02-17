ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό λόγω τροχαίων, πού έχει κίνηση τώρα - Χωρίς ταξί για 2η ημέρα η Αττική

Από τη σκηνή στις πίστες σκι: Τραγουδιστής metal συγκροτήματος κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
GALA
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 συγκρότημα τραγουδιστής

Από τη σκηνή στις πίστες σκι: Τραγουδιστής metal συγκροτήματος κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

 Είμαι σίγουρα καλύτερος σκιέρ, αλλά αν ακούτε metal, δεν είμαι και τόσο κακός, δήλωσε ο Ντόμινικ Πάρις

Από τη σκηνή στις πίστες σκι: Τραγουδιστής metal συγκροτήματος κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στον αγώνα της κατάβασης του αλπικού σκι, στο Μπόρμιο της Ιταλίας, κέρδισε ο Ντόμινικ Πάρις, τραγουδιστής του ιταλικού metal συγκροτήματος Rise of Voltage.

Ο 36χρονος Πάρις, γνωστός ως «βασιλιάς του Μπόρμιο» για την επιτυχία του στην πλαγιά Στέλβιο στην ιταλική πόλη, αγωνίστηκε για πέμπτη και τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του και τελικά έφυγε με ένα μετάλλιο. Παρότι στις προηγούμενες συμμετοχές του σε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν κέρδισε μετάλλια, είναι ένας πολύ καταξιωμένος σκιέρ, με επτά νίκες σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όταν δεν βρίσκεται στις πίστες του σκι, ο Πάρις ηγείται των Rise of Voltage, ενός groove-metal συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, Time, το 2017 και το επόμενο άλμπουμ του, Escape, το 2024. «Είμαι, σίγουρα, καλύτερος σκιέρ», δήλωσε ο Πάρις στο Associated Press. «Αλλά αν ακούτε metal, δεν είμαι και τόσο κακός».

Ακολουθούν μερικές αναρτήσεις του στο Instagram



Κλείσιμο

Ο Ντόμινικ Πάρις ως frontman των Rise of Voltage

@metalinvasion

#MetalInvasion #riseofvoltage #metal #festival #southtyrol

♬ suono originale - Metal Invasion


Rise Of Voltage - Time
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης