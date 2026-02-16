Akylas: Η ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και οι οικονομικές δυσκολίες πριν από τη Eurovision

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftohexno49)

Ο Akylas αναδείχτηκε νικητής στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 και θα είναι εκείνος που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού, με το τραγούδι «Ferto». Το κομμάτι είχε από νωρίς ξεχωρίσει ως το μεγάλο φαβορί και κατέκτησε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς, ύστερα από τον συνυπολογισμό της ψήφου του κοινού και των βαθμολογιών των δύο επιτροπών (ελληνικής και διεθνούς), σε μια βραδιά με 14 συμμετοχές.