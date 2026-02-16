Akylas: Η ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και οι οικονομικές δυσκολίες πριν από τη Eurovision
Στην καραντίνα αποφάσισα να έρθω στην Αθήνα και να κυνηγήσω το όνειρο, δεν υπήρχαν χρήματα, φίλοι με φιλοξένησαν στα σπίτια τους, ανέφερε ο τραγουδιστής
Τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε μέχρι να δηλώσει συμμετοχή στη Eurovision 2026, αλλά και την ομοφοβική επίθεση που δέχτηκε στη Θεσσαλονίκη, μοιράστηκε ο Akylas, που αναδείχτηκε μεγάλος νικητής στον ελληνικό τελικό του μουσικού διαγωνισμού.
Ο 27χρονος καλλιτέχνης με καταγωγή από τις Σέρρες θα εκπροσωπήσει τη χώρα με το «Ferto» στη Eurovision 2026, που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη. Μετά τη νίκη του την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο Akylas ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα στο «Στούντιο 4» μιλώντας για την πορεία του και τα εμπόδια που συνάντησε σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, μέχρι να αρχίσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.
Αρχικά, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι όσο μεγαλώνει, μετριάζει περισσότερο τα λόγια του, ενώ θυμήθηκε περιστατικά που τον σημάδεψαν, όπως μια ομοφοβική επίθεση που δέχτηκε, όταν πήγαινε στο γυμνάσιο. Όπως ανέφερε: «Όσο πιο μεγάλος είσαι, προσέχεις αυτά που λες: Είχα περάσει κάποια σκηνικά στο γυμνάσιο, μετά στη Θεσσαλονίκη. Είχα μιλήσει σε συνέντευξή μου για ένα περιστατικό που είχε συμβεί στην Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, που είχα πάει με την παρέα μου. Είχα μια ομοφοβική επίθεση, είχαν έρθει και είχαν χωθεί να μας πιάνουν τις μπλούζες μας, ήταν πολλά άτομα. Θυμάμαι, ότι τρέχαμε να ξεφύγουμε, χωρίς να κοιτάμε πίσω μας. Μετά δεν μπορούσαμε να περάσουμε από αυτόν τον δρόμο. Σου μένει αυτό. Έχει τύχει και στον ηλεκτρικό να μπω μέσα και η διπλανή παρέα να χώνει και να κάνω ότι δεν ακούω τίποτα και μέσα μου να φοβάμαι Λες "θα μου την πέσουν; Τι θα γίνει;"».
Για τις οικονομικές δυσκολίες που έχει περάσει, ο Akylas εξήγησε ότι αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα την περίοδο της καραντίνας χωρίς να έχει οικονομικούς πόρους. Αρχικά φιλοξενούνταν από φίλους του, ενώ παράλληλα με τη μουσική δούλευε σε εστιατόρια, καθώς είχε πτυχίο από σχολή μαγειρικής: «Στην καραντίνα αποφάσισα να έρθω στην Αθήνα και να το κυνηγήσω. Δεν υπήρχαν χρήματα, αλλά φίλοι που τον πρώτο καιρό με φιλοξένησαν στα σπίτια τους. Έκανα μουσική και παράλληλα δούλευα σε κουζίνες, είχα τελειώσει τη σχολή μαγειρικής. Παράλληλα έβαζα βίντεο στο TikTok και πήγαινε πολύ καλά. Κάτι ερχόταν, αλλά μετά έφευγε. Έκανα μία εμφάνιση, έλεγα κάτι θα πάει καλά, αλλά δεν με έκλειναν σε δουλειές. Δούλευα σε κουζίνες, αλλά είχα απογοητευτεί, προσπαθούσα να βγάλω τα προς το ζην. Χρωστούσα φουλ, με βοηθούσαν φίλοι. Τότε, ήρθε μία πρόταση να τραγουδάω σε κρουαζιερόπλοια».
Όσο για τα μελλοντικά του σχέδια, που αφορούν στον τελικό της Eurovision, ο Akylas δήλωσε ότι τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός και πρόσθεσε ότι στον μεγάλο τελικό θα έχει χειλόφωνο, κάτι που σχολιάστηκε αρκετά, καθώς πολλοί ανέφεραν ότι εάν ήταν ελεύθερα τα χέρια του θα ήταν πιο άνετος και εκφραστικός στη σκηνή. Όπως είπε: «Σίγουρα θα είμαι με τον Φωκά στη Βιέννη και θα έχω χειλόφωνο εννοείται» και συνέχισε ότι μέχρι τη Βιέννη «έχω δύο μήνες να κάνω πρόβες ασταμάτητες και θα το κάνω εννοείται».
Για τη σκηνική παρουσία που θα έχει, ανέφερε: «Θα προσπαθήσουμε να είναι έκπληξη κι αυτό. Όπως κι αυτό ήταν μια έκπληξη από το box που είδατε. Θα υπάρξουν στοιχεία και από εκεί, στοιχεία και από εδώ, θα γίνει μία μίξη. Δεν θέλω να πω κι εγώ πολλά, γιατί θέλω πραγματικά να είναι έκπληξη, αλλά έχω ήδη σκεφτεί πράγματα και σίγουρα θα έχει τη δική μου ταυτότητα και υπογραφή το όλο στυλ, το σκουφάκι. Ετοιμάζουμε και σκουφάκια. Επειδή με ρωτάνε πάρα πολλοί».
Δείτε το βίντεο στο 09:40
Ο Akylas αναδείχτηκε νικητής στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 και θα είναι εκείνος που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού, με το τραγούδι «Ferto». Το κομμάτι είχε από νωρίς ξεχωρίσει ως το μεγάλο φαβορί και κατέκτησε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς, ύστερα από τον συνυπολογισμό της ψήφου του κοινού και των βαθμολογιών των δύο επιτροπών (ελληνικής και διεθνούς), σε μια βραδιά με 14 συμμετοχές.
