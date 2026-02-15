Survivor: Νέο επεισόδιο με αγώνα ασυλίας και δύο έπαθλα
Survivor: Νέο επεισόδιο με αγώνα ασυλίας και δύο έπαθλα
Απόψε ο στίβος μάχης φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες
Μία νέα εβδομάδα ξεκινά στο Survivor, απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και οι ισορροπίες στις παραλίες αλλάζουν.
Οι Επαρχιώτες είναι χωρισμένοι πλέον στα δύο. Η κίνηση του Ιωάννη Ρέβη να βγει μπροστά, ως υποψήφιος, έχει προβληματίσει ορισμένα μέλη της ομάδας του, ενώ και οι Κόκκινοι προσπαθούν να καταλάβουν τις προθέσεις του.
Ο στίβος μάχης φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες. Αυτή τη φορά διεκδικούν την ασυλία αλλά ταυτόχρονα και δύο έπαθλα που έχουν ανάγκη.
Στο Συμβούλιο του νησιού, η ηττημένη ομάδα πρέπει να ψηφίσει για υποψήφιο. Τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζουν προβληματίζουν την αντίπαλη ομάδα και φέρνουν νέες διαφωνίες.
Δείτε το τρέιλερ
