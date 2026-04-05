Τι δεν μάθαμε για τη 17 Νοέμβρη: Η ξανθιά στη δολοφονία Γουέλς και ο συντάκτης των σημειώσεων στην Πάρνηθα

O ΕΛΑ και τα αρχεία της Στάζι

Σάββας Ξηρός, Δημήτρης Κουφοντίνας και Χριστόδουλος Ξηρός στη δίκη

Το κλειδί στη γιάφκα

Οι «ορφανές» σημειώσεις

Αν με τη γνώση που αποκτήθηκε το 2002 έγινε σαφές ότι το Παρίσι αποτέλεσε τη «μήτρα» των τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα, στην περίφημη «συνάντηση της Πεντέλης», το φθινόπωρο του 1974, υπογράφηκε η ληξιαρχική πράξη γέννησής της. Στον φοιτητικό σύλλογο των Ελλήνων στο Παρίσι, την περίοδο της χούντας, πρωταγωνιστούσαν αριστεριστές πολλών τάσεων. Το όνομα του Γιωτόπουλου, γιου του Μήτσου Γιωτόπουλου, νούμερο 2 του Τρότσκι, με την ιδιότητα του γραμματέα του συλλόγου, είχε εμφανιστεί σε ενημερωτικό έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών ήδη από το 1968. Πολύ αργότερα, όταν πια είχε αλλάξει το δόγμα στην αντιμετώπιση της εγχώριας τρομοκρατίας, οι διωκτικές αρχές έμαθαν ότι περίπου εκείνη την περίοδο ο Γιωτόπουλος είχε εκπαιδευτεί στην Κούβα στις τακτικές του αντάρτικου πόλεων και είχε αναπτύξει αντιστασιακή δράση μέσω της οργάνωσης ΛΕΑ.Λίγο μετά την πτώση της χούντας, όμως, το ερώτημα ήταν πώς θα συνέχιζαν τη δράση τους οργανώσεις όπως η ΛΕΑ ή η «20ή Οκτώβρη». Περίπου είκοσι άτομα πήραν μέρος σε αυτή τη συνάντηση στην Πεντέλη - ορισμένοι με καλυμμένα πρόσωπα. Εκείνοι που συναντήθηκαν στην Πεντέλη ήταν αυτοί που διαφωνούσαν με την προοπτική της διάλυσης των οργανώσεων, με δεδομένο ότι είχε επέλθει η Μεταπολίτευση. Ο Γιωτόπουλος ήταν παρών, όπως και ο Χρήστος Κασσίμης. Μετά από αυτή τη συνάντηση τοποθετείται χρονικά η γέννηση του ΕΛΑ, με ιδρυτή τον Κασσίμη, ο οποίος σκοτώθηκε στη συμπλοκή με αστυνομικούς στου Ρέντη το 1977.Εκείνο το βράδυ, ο Κασσίμης με τρεις συντρόφους του επρόκειτο να τοποθετήσει βόμβα στις εγκαταστάσεις της γερμανικής AEG: μια μέρα νωρίτερα, στη Γερμανία, η RAF είχε σκοτώσει τον Χανς Μάρτιν Σλέγιερ, πρόεδρο των Γερμανών εργοδοτών. Για τον θάνατο του Κασσίμη κατηγορήθηκε και αθωώθηκε ο Γιάννης Σερίφης, ο οποίος εργαζόταν στην AEG, είχε αναπτύξει συνδικαλιστική δράση και είχε απολυθεί έξι μήνες πριν από τη συμπλοκή. Ο Γιάννης Σερίφης αθωώθηκε αρκετά χρόνια αργότερα και για τις κατηγορίες ότι ήταν μέλος της 17Ν και ότι ήταν ο επονομαζόμενος «Σαρδανάπαλος».Το πρώτο χτύπημα της εγχώριας τρομοκρατίας έγινε από τον ΕΛΑ, τον Απρίλιο του 1975, όταν με εμπρηστικές βόμβες πυρπόλησε οκτώ αμερικανικά αυτοκίνητα στην Ελευσίνα. Ακολούθησε, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η δολοφονία Γουέλς, από τη 17Ν. Οι διωκτικές αρχές ξέρουν πλέον ότι οι δίαυλοι ήταν ανοιχτοί ανάμεσα στις δύο βασικές οργανώσεις που έδρασαν στη Μεταπολίτευση. Τα αρχεία της Στάζι ανέδειξαν το στοιχείο αυτό πολύ πιο έντονα απ’ όσο είχε γίνει αντιληπτό έως τότε, περί τα τέλη του 1992.Είχαν προηγηθεί δύο «συναντήσεις» των διωκτικών αρχών και τρομοκρατών της 17Ν, στα Σεπόλια και στη Λουίζης Ριανκούρ -μια υπόθεση που ακόμη χωρούν σενάρια για το τι πραγματικά συνέβη-, όταν τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς ένας καταζητούμενος από τις γερμανικές αρχές, πρώην στέλεχος της ανατολικογερμανικής υπηρεσίας, ο Χέλμουτ Βόιτ, συνελήφθη σε ένα ξενοδοχείο της οδού Λιοσίων. Η σύλληψη και έκδοση του Βόιτ ήταν η αφορμή να δοθούν αρχεία με ελληνικό ενδιαφέρον στην Αστυνομία. Πρόσωπα με τις κωδικές τους ονομασίες -Αντριου, Φίλιπ, Τζορτζ, μια γυναίκα- υπήρχαν στα αρχεία ως μέλη του ΕΛΑ και αναφερόμενη επικοινωνία ανάμεσα σε εκείνους και μέλη της 17Ν. Τα αρχεία της Στάζι οδήγησαν στον τερματισμό της δράσης του ΕΛΑ τον Ιανουάριο του 1995.Το στοιχείο της επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο σημαντικότερες τρομοκρατικές οργανώσεις, ωστόσο, είχε γίνει χειροπιαστό λίγα χρόνια νωρίτερα. Τον Νοέμβριο του 1986, η Αστυνομία έμπαινε σε ένα υπόγειο διαμέρισμα που είχε πλημμυρίσει, καθώς είχαν σπάσει σωλήνες και ο ενοικιαστής ήταν άφαντος. Ηταν στην οδό Καλαμά στα Σεπόλια και τα ευρήματα συνέδεσαν τον ενοικιαστή με τον Χρήστο Τσουτσουβή, που οι Αρχές είχαν ταυτοποιήσει ως μέλος της Αντικρατικής Πάλης, οργάνωση-παρακλάδι του ΕΛΑ, μέλος του οποίου ήταν ο Τσουτσουβής από το 1976 έως το 1980, όταν αποχώρησε «για να ακολουθήσει τις δικές του ιδιαίτερες επιλογές που ο πολιτικός χαρακτήρας τους δεν συμβάδιζε με την ιδεολογική και πολιτική αντίληψη και πρακτική του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα».Ενα κλειδί αυτοκινήτου όμως, του Simca που είχε χρησιμοποιηθεί ως όχημα διαφυγής στη δολοφονία Γουέλς που βρέθηκε στο υπόγειο της Καλαμά, συνέδεσε άμεσα τον Τσουτσουβή (ΕΛΑ - Αντικρατική Πάλη) με τη 17Ν. Οι τρομοκράτες τότε είχαν αντιδράσει με προκήρυξη-ανακοίνωση, στην οποία υποστήριζαν ότι δεν είχαν καν κλειδί για το αυτοκίνητο, αλλά είχαν ενώσει καλώδια. Το εύρημα μπήκε στο συρτάρι αναξιοποίητο, αφού οι αναλυτές των προκηρύξεων εκείνης της περιόδου δεν είδαν την προσπάθεια απαξίωσής του στο κείμενο.Η Αστυνομία όμως, όπως έγινε γνωστό πολλά χρόνια αργότερα -τον Δεκέμβριο του 2000 από τον δημοσιογράφο Κώστα Χατζίδη, στα «ΝΕΑ»- είχε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, το οποίο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει παρά μόνο όταν μπήκε στη γιάφκα της 17Ν στην οδό Πάτμου, στα Κάτω Πατήσια.Το στοιχείο αυτό ήταν τα περίφημα αρχεία και χειρόγραφα της Πάρνηθας. Περιπατητές είχαν βρει τυχαία στην Πάρνηθα, τον Ιανουάριο του 1978, δέματα που περιείχαν υλικά μεταμφίεσης, ένα πιστόλι, δεκάδες κλειδιά αυτοκινήτων και διαμερισμάτων, οδηγίες κατασκευής αυτοσχέδιων βομβών, σχεδιαγράμματα στόχων, δακτυλογραφημένα κείμενα και ιδιόχειρες σημειώσεις.Η γραφομηχανή που είχε χρησιμοποιηθεί ταυτοποιήθηκε ότι ήταν αυτή της 17Ν.Ο ένας από τους δύο γραφικούς χαρακτήρες στις σημειώσεις ταυτοποιήθηκε ότι ήταν του Γιωτόπουλου. Ο δεύτερος «συγγραφέας» της πρώτης περιόδου της 17Ν παραμένει άγνωστος και δεν ταυτίστηκε ο γραφικός χαρακτήρας με κανενός εκ των συλληφθέντων. Αυτοί που άφησαν τα δέματα στην Πάρνηθα είχαν προσπαθήσει να τα κρύψουν και ήταν η παρατηρητικότητα των νεαρών περιπατητών που τα εντόπισε. Εκτιμάται ότι οι τρομοκράτες τα είχαν κρύψει εκεί θορυβημένοι μετά τον θάνατο του Χρήστου Κασσίμη, τον Οκτώβριο του 1977.Στο τελευταίο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, ο τότε διευθυντής των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Αστυνομίας, Στράτος Κυριακάκης, περιέγραψε πώς η ταύτιση του γραφικού χαρακτήρα στην προκήρυξη που βρέθηκε στη γιάφκα της Πάτμου με τα χειρόγραφα της Πάρνηθας οδήγησε στη διαπίστωση «έχουμε τον αρχηγό».Ο δεύτερος γραφικός χαρακτήρας των χειρογράφων, όμως, που δεν ταυτοποιήθηκε, ενισχύει τον ισχυρισμό ότι τουλάχιστον ένα μέλος του ιστορικού πυρήνα της 17Ν δεν οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.